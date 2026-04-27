    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    27 апреля 2026, 06:06 • Новости дня

    Австралия выделила 750 млн долларов на производство бронемашин Bushmaster

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Австралии инвестируют 750 млн австралийских долларов (535,7 млн долларов США) в производство бронеавтомобилей Bushmaster на предприятии в городе Бендиго (штат Виктория), сообщило министерство обороны.

    Власти Австралии инвестируют 750 млн австралийских долларов, что составляет примерно 535,7 млн долларов США, в расширение выпуска броневиков Bushmaster для национальной армии, передает ТАСС. Новые машины будут производиться на заводе компании Thales Australia в городе Бендиго, штат Виктория, в течение ближайших семи лет. Всего планируется выпустить 268 бронеавтомобилей, часть которых предназначена для замены техники, ранее переданной Украине.

    Как сообщили в министерстве обороны, поставка новых бронемашин позволит значительно повысить боеспособность и возможности армии Австралии, предоставив ей современные бронированные транспортные средства. Ведомство также подчеркнуло, что данная инициатива укрепит национальную оборонную промышленность и обеспечит долгосрочную занятость в региональных центрах.

    Вдобавок правительство выделило еще 450 млн австралийских долларов (около 321,4 млн долларов США) на модернизацию бронеавтомобилей Hawkei и армейских грузовиков. Эти средства позволят поддержать занятость примерно 150 человек на производственных площадках в Брисбене. Общий объем инвестиций в обновление парка военной автотехники достиг 1,2 млрд австралийских долларов, что составляет около 857 млн долларов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более половины обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину. Власти страны решили передать Киеву очередной пакет военной помощи на 164 млн долларов. Премьер-министр Энтони Альбанезе подтвердил готовность направить австралийских военнослужащих в зону конфликта в качестве миротворцев.

    24 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов

    ИИ выстроил в рой турецкие беспилотники Baykar и боеприпасы Sivrisinek

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкая корпорация Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем.

    Компания продемонстрировала первый полет группы дронов K2 и новейших аппаратов Sivrisinek, способных действовать автономно, передает РИА «Новости».

    Демонстрация состоялась 17 апреля на полигоне в провинции Эдирне, а широкой публике разработку представят в мае на оборонной выставке SAHA в Стамбуле.

    «В ходе демонстрационного полета пять разработанных турецкими специалистами Baykar БПЛА-камикадзе K2 следующего поколения взлетели друг за другом в течение пяти минут. В небе они выстроились в фигуры, такие как линия, буква V, «Туран» и другие, и провели патрульные полеты. Затем к ним присоединились новые барражирующие боеприпасы Sivrisinek, сформировав рой под K2», – рассказали в пресс-службе корпорации.

    В испытаниях также приняли участие ударные аппараты TB2, TB3 и AKINCI, которые вели видеосъемку. Завершился маневр построением всех 18 беспилотников в единую фигуру V. В компании подчеркнули, что благодаря ИИ и визуальной навигации устройства успешно находили цели и ориентировались в пространстве без сигнала GNSS.

    Барражирующие боеприпасы Sivrisinek могут преодолевать расстояние до тысячи километров. Они способны обмениваться данными о целях даже при активном радиоэлектронном подавлении. Baykar сегодня является мировым лидером в производстве беспилотников, экспортируя продукцию в 37 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Между тем российские войска получили партию дронов «Тор» с модулями искусственного интеллекта. Российский беспилотник «Ланцет» с элементами искусственного интеллекта атаковал цель в центре Киева.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вологде представители казачества обсудили итоги года и приняли решения для укрепления деятельности казачьих обществ в регионе.

    Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

    Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    «Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

    Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.

    24 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    США ускорили оснащение авианосных групп ракетами Hellfire против дронов
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas Hall/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США начали срочное оснащение кораблей авианосных ударных групп ракетами Longbow Hellfire и Coyote для защиты от беспилотников.

    Военно-морские силы США стремительно оснащают авианосные ударные группы радарно-наводимыми ракетами Longbow Hellfire для защиты от беспилотников, сообщает TWZ.

    Это часть масштабной программы по наращиванию корабельных систем противодействия беспилотным угрозам, в рамках которой четыре эсминца класса Arleigh Burke уже получили новые пусковые установки для перехватчиков Coyote.

    Впервые о появлении одной из таких установок на эсминце USS Carl M. Levin сообщил TWZ, позже подробности подтвердил Naval News.

    Угроза беспилотников для кораблей не нова, но недавние операции в районе Красного моря и против Ирана заставили флот ускорить внедрение дополнительных средств защиты от беспилотных систем. В новых бюджетных документах ВМС США за 2027 финансовый год отмечается, что «дополнительное финансирование было выделено для быстрого развертывания решений по борьбе с беспилотниками для авианосной группы Gerald R Ford, включая закупку и интеграцию пусковых для Longbow Hellfire и Coyote». Аналогичные меры приняты по отношению к группе Theodore Roosevelt.

    Сами документы не уточняют, на каких именно кораблях из состава групп Gerald R. Ford и Theodore Roosevelt уже установлены пусковые Longbow Hellfire и когда это произошло. ВМС также работает над интеграцией других перехватчиков – например, уже четыре эсминца получили восьмизарядные пусковые Coyote, их можно демонтировать и оперативно перебрасывать на другие корабли. Представитель флота подчеркнул, что это позволяет ускорить развертывание новых возможностей по всему флоту.

    Ракеты Longbow Hellfire (AGM-114L) с миллиметровым радарным наведением уже доказали свою эффективность против беспилотников, а также в поражении целей на суше и на море. Ранее такие ракеты уже были внедрены на боевые корабли типа Littoral Combat Ship, а сейчас флот рассматривает возможность установки контейнерных комплексов на перспективные фрегаты и эсминцы. Кроме того, ведется разработка пусковых для других противобеспилотных ракет, в том числе Roadrunner-M и White Spike, а также испытания лазерных систем AeroVironment LOCUST.

    По мнению экспертов, потребность в многоуровневых системах противодействия беспилотникам будет оставаться высокой, поскольку угроза со стороны автономных и ройных дронов продолжает расти, в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. ВМС США намерены и дальше расширять парк пусковых для перехватчиков Longbow Hellfire, Coyote и других средств защиты, чтобы повысить устойчивость флота к современным вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце. ВМС США заключили контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot с боевой системой эсминцев. Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника с помощью лазерного комплекса HELIOS.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    24 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

    Tекст: Мария Иванова

    Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

    Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

    Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

    «Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран», – заявил Макрон.

    Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

    На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    26 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    ПВО сбили 16 беспилотников над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек, повреждена контактная линия железной дороги, ведутся восстановительные работы.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сообщает ТАСС. По данным властей, всего над разными районами города было сбито 16 воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала попадание обломков сбитого БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, однако железнодорожное полотно не пострадало. Возможны задержки пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

    Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами, в том числе стрелковым оружием. Граждан просят соблюдать меры безопасности, покидать открытые пространства и оставаться в защищенных местах. При обнаружении опасных предметов необходимо сообщать по номеру 112, службы реагируют оперативно и выезжают на место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и мобильные группы в Севастополе отразили очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота уничтожили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, которые находились в разных районах города.

    26 апреля 2026, 07:51 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска группы «Север» продолжили наступление, продвигаясь до 650 метров на отдельных участках фронта, уничтожая живую силу и технику противника.

    Оперативная обстановка в Сумской и Харьковской областях остается напряженной, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения группировки «Север» вели ожесточенные бои на Сумском направлении, за сутки продвинувшись до 550 метров на двадцати четырех участках.

    В районах Мирлогов, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки и других населенных пунктов был нанесен огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в селах Таратутино и Новодмитровка. В Таратутино противник попытался контратаковать силами штурмовой группы, но украинские националисты были уничтожены. За сутки продвижение войск «Север» в этом районе составило до 450 метров.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды продвигались на десяти участках, выбивая противника из ряда населенных пунктов, включая освобождение села Бочково.

    На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 650 метров. Отмечаются значительные потери противника, превышающие 200 человек за сутки, из которых более 150 – в Сумской области. Были уничтожены бронемашины, минометы, автомобили, пункты управления БпЛА и беспилотники различных типов.

    В отдельных районах штурмовые подразделения продолжают зачищать приграничные лесные массивы, а артиллерия и операторы БпЛА наносят удары по вскрытым целям. В Великобурлукском и Липцовском направлениях отмечено уничтожение пикапов, квадроциклов и мотоциклов, а также дополнительной беспилотной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» создают буферную зону и наносят значительный урон живой силе и технике противника.

    За сутки войска группировки «Север» достигли продвижения до 500 метров на ряде направлений и нанесли серьезный урон противнику.

    25 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил о девяти сбитых БПЛА над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    В Севастополе сбито девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале.

    Он призвал жителей города соблюдать меры безопасности

    «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», – написал Развожаев.

    Глава города отметил, что военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств, включая стрелковое оружие.

    Он подчеркнул, что пули, выпущенные в небо, возвращаются вниз с ускорением свободного падения, поэтому жителям важно соблюдать осторожность.

    Развожаев также проинформировал о новых правилах подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена будет звучать три раза, после чего отключаться – это сделано для того, чтобы звук не мешал работе средств ПВО и мобильных огневых групп. По его словам, такой подход позволит повысить эффективность воздушной защиты города.

    Он подчеркнул, что прекращение сигнала не означает отмену тревоги или отсутствие угрозы. Информация об отбое воздушной тревоги будет поступать через громкоговорители и официальные каналы губернатора. Жителей призывают внимательно следить за сообщениями и не пренебрегать предосторожностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны отразили воздушный налет украинских беспилотников на Севастополь.

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села.

    26 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 43 БПЛА над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки были осколками дронов ранены молодой мужчина и женщина, находившиеся в разных районах города.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 беспилотника над Севастополем и акваторией рядом с городом, передает ТАСС. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, атака была отражена ночью и утром, ситуация остается под контролем.

    «В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. К этому часу сбито 43 БПЛА над морем и над разными районами города», – заявил глава региона.

    По словам Развожаева, в результате атаки пострадали два мирных жителя. В районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого беспилотника ранен молодой человек, находившийся в автомобиле, а в одном из садоводческих товариществ в районе Генерала Мельника осколочное ранение получила молодая женщина.

    Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы, дополнительной угрозы для населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили удар украинских войск, уничтожив несколько вражеских объектов в районе мысов Фиолент и Херсонес.

    Восемь БПЛА сбиты в районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем в Севастополе, гражданские объекты не пострадали.

    24 апреля 2026, 06:26 • Новости дня
    Эксперт Федутинов назвал опыт боевого применения преимуществом российских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наличие опыта реального боевого применения является неоспоримым преимуществом российских беспилотников по сравнению со многими иностранными образцами, заявил ведущий эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов по итогам международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

    Федутинов рассказал, что опыт реального боевого применения российских беспилотников выгодно отличает их от зарубежных аналогов, передает ТАСС. По его словам, «российские беспилотные системы выгодно отличаются тем, что они имеют опыт реального боевого применения».

    Федутинов отметил, что участие российских дронов в российско-украинском конфликте позволило компаниям-разработчикам оперативно совершенствовать технологии и адаптировать их под новые задачи. Такой практический опыт, по словам эксперта, ярко выделяет российские аппараты на фоне зарубежных систем, которые зачастую разрабатывались только на основе теоретических расчетов.

    Говоря о возможных поставках российских БПЛА в Юго-Восточную Азию, эксперт подчеркнул, что такие решения определяются не только техническими, но и политическими аспектами. При этом Федутинов убежден, что в будущем конкурентные преимущества будут иметь комплексные решения, включающие не только платформы, но и современные системы связи, разведки и обработки данных. Возможность интеграции дронов в разведывательно-ударные комплексы, по мнению эксперта, станет еще одним заметным преимуществом российских разработок на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ отечественных беспилотников на выставке в Малайзии. На этом мероприятии разработчики впервые представили учебную программу для операторов дронов «Орлан». Британская газета Times признала лидерство России в производстве беспилотных аппаратов.

    25 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    ВВС Франции решили модернизировать самолеты Rafale для экономии на боеприпасах

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь отказаться от зенитных ракет стоимостью 600 тыс. евро, Париж планирует переоборудовать пушки истребителей Rafale для уничтожения беспилотников.

    Париж прорабатывает несколько сценариев обновления истребителей Rafale для эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам, передает ТАСС.

    Начальник штаба Воздушно-космических сил республики генерал Жером Белланже рассказал об этих планах Le Journal du Dimanche.

    «Цель – оснастить Rafale менее дорогими системами. Одним из вариантов является адаптация его пушки для поражения таких целей», – подчеркнул высокопоставленный военный. Он добавил, что рассматривается также применение ракет с лазерным наведением.

    В настоящее время для уничтожения дронов французские летчики вынуждены применять зенитные ракеты MICA. Цена одного такого боеприпаса достигает 600 тыс. евро. Ранее газета Le Parisien писала, что оборонная промышленность страны уже начала разработку недорогих средств поражения беспилотников для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилоты французских истребителей Rafale активно перехватывали иранские дроны над территорией ОАЭ ракетами MICA. Французские военные при этом назвали данные боеприпасы крайне дорогостоящими для подобных целей.

    Ранее армия республики потребовала ускорения поставок 42 современных самолетов этого типа.

    26 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал за артиллерийскими стрельбами армии КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава КНДР присутствовал на соревнованиях минометных расчетов, где были продемонстрированы навыки по преодолению заграждений и уничтожению условных целей.

    Как передает ТАСС, Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе между минометными расчетами крупных объединений Корейской народной армии, о чем сообщили в агентстве ЦТАК.

    Лидера страны сопровождали представители высшего военного руководства, включая министра обороны Но Гван Чхоля и начальника Генштаба Ли Ен Гиля.

    На соревнованиях оценивались способности подразделений быстро преодолевать природные и искусственные заграждения, оперативно развертываться для уничтожения различных целей, а также маскироваться и отходить по заданному тактическому плану.

    По словам представителей ЦТАК, бойцы «в полной мере продемонстрировали боевую эффективность и мощь минометов ударных легких пехотных подразделений, а также исчерпывающую боеготовность».

    Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение итогами состязаний, передал теплый привет участникам и всему личному составу армии. Он отметил рост стремления совершенствовать боевую подготовку на всех уровнях КНА и подчеркнул важность укрепления боеспособности армии, реализации военно-стратегических идей Трудовой партии Кореи и собственных методов ведения боя.

    Лидер КНДР также дал указания на организацию в будущем более интенсивных и конкурентоспособных соревнований между воинскими частями.

    В итогах соревнований первое место заняли минометные расчеты соединения при 11-м корпусе КНА, второе – второй корпус, третье – 91-й корпус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в восточном направлении.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил извинения президента Южной Кореи за инцидент с запуском дронов в сторону Северной Кореи.

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский катер оказался в российских водах из-за неисправности

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров
    Ликвидирована офицер бригады ВСУ «Эдельвейс» Виктория Боброва
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии
    Депздрав Москвы предупредил о притворяющихся сотрудниками поликлиники мошенниках

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

