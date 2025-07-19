Tекст: Дмитрий Зубарев

Более половины из 49 танков M1A1 Abrams, обещанных Австралией, уже прибыли на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский телеканал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза. Остальные поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

Ранее эти танки, списанные правительством премьера Энтони Альбанезе, считались «застрявшими» на территории Австралии на неопределенный срок из-за ряда препятствий, в том числе и сопротивления со стороны Соединенных Штатов. В мае премьер-министр Австралии сообщил Владимиру Зеленскому, что техника уже отправлена на Украину.

Комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии прошлым летом рекомендовал расширить военную помощь Украине, включая передачу техники даже списанных серий. По умолчанию предполагалось передавать вооружение Киеву, если не будет серьёзных возражений по конкретным единицам техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия уничтожила почти все танки Abrams, переданные Киеву странами Запада. Минобороны России показало уничтожение одного из танков Abrams с помощью беспилотника «Ланцет» в Курской области. В Польше заметили танки Abrams, которые были переданы Австралией для Украины.