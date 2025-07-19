Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Большая часть танков Abrams прибыла на Украину из Австралии
Поставка танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину началась после длительной задержки, причиной которой называли сопротивление Соединенных Штатов.
Более половины из 49 танков M1A1 Abrams, обещанных Австралией, уже прибыли на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский телеканал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза. Остальные поставки ожидаются в ближайшие месяцы.
Ранее эти танки, списанные правительством премьера Энтони Альбанезе, считались «застрявшими» на территории Австралии на неопределенный срок из-за ряда препятствий, в том числе и сопротивления со стороны Соединенных Штатов. В мае премьер-министр Австралии сообщил Владимиру Зеленскому, что техника уже отправлена на Украину.
Комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии прошлым летом рекомендовал расширить военную помощь Украине, включая передачу техники даже списанных серий. По умолчанию предполагалось передавать вооружение Киеву, если не будет серьёзных возражений по конкретным единицам техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия уничтожила почти все танки Abrams, переданные Киеву странами Запада. Минобороны России показало уничтожение одного из танков Abrams с помощью беспилотника «Ланцет» в Курской области. В Польше заметили танки Abrams, которые были переданы Австралией для Украины.