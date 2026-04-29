    Мечта для русских эмигрантов обобрала детей и родителей
    Дмитриев спрогнозировал тяжелое лето для Евросоюза
    Глава Пентагона пообещал провести ядерные испытания
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    WP: Авианосец «Джеральд Форд» вскоре покинет Ближний Восток
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 22:10 • Новости дня

    В Париже закрылся один из крупнейших центров приема мигрантов и украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    В северной части Парижа завершил работу крупный миграционный центр на 400 мест, размещавший украинских беженцев, сообщило Франс Пресс.

    Центр принимал украинских беженцев и мигрантов из других стран и за время своей работы обеспечил временное размещение примерно 23 тыс. человек.

    Центр принимал украинских беженцев и мигрантов из других стран и за время своей работы обеспечил временное размещение примерно 23 тыс. человек.

    Последними в центре оставались 49 украинских беженцев, а в целом несколько сотен человек были распределены по другим учреждениям в регионе. Власти пояснили, что центр создавался как экстренная мера и его дальнейшее функционирование признано нецелесообразным.

    Согласно заявлению местных властей, теперь бывшие жители центра могут подать прошение о предоставлении убежища или рассчитывать на предоставление другого жилья. Решение о закрытии центра связано с изменением ситуации и сокращением необходимости в подобных объектах.

    Власти Брюсселя выселили крупнейший украинский общественный центр без объяснения причин.

    Руководство Берлина объявило о прекращении работы главного пункта приема беженцев на базе бывшего аэропорта Тегель.

    Правительство Нидерландов рассмотрело вопрос о скором закрытии муниципальных приютов для украинцев из-за высоких затрат.

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    29 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация новых расшифрованных фрагментов с пленок бизнесмена Тимура Миндича изданием «Украинская правда», полученных от источников в политических кругах, имеют прямую связь с предоставлением ЕС Киеву «кредита» в 90 млрд евро, пишет издание «Страна».

    Публикация новых расшифрованных разговоров бизнесмена Тимура Миндича, полученных от источников в политических кругах, напрямую связана с предоставлением Евросоюзом Киеву кредита на 90 млрд евро, передает ТАСС.

    По данным издания «Страна», Евросоюз увязал выделение этих средств с проведением Украиной антикоррупционных реформ, включая расширение полномочий НАБУ и САП, а также передачу контроля над рядом государственных органов внешнему управлению.

    В частности, реформы предполагают возможность НАБУ и САП предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора, а офис генпрокурора, ГБР, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей и Конституционный суд должны перейти под контроль структур, связанных с Евросоюзом.

    Издание отмечает, что речь идет о передаче контроля органам, которые ранее были связаны с Демпартией США, а теперь курируются Евросоюзом. По мнению «Страны», эти реформы могут фактически лишить Владимира Зеленского полномочий, превратив его в «британскую королеву». В правящей партии «Слуга народа» не поддерживают такие изменения, а оппоненты, как сообщается, намеренно слили записи Миндича для давления на Зеленского.

    Осенью прошлого года на Украине возник скандал из-за операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее ста миллионов долларов. Следствие назвало координатором операции Миндича, близкого друга Зеленского, который покинул страну до обысков. НАБУ начало публиковать записи разговоров, обсуждавших коррупционные схемы, всего собрано тысяча часов аудиоматериалов. В результате скандала ушли в отставку несколько министров, в том числе Герман Галущенко и Андрей Ермак, а работа парламента была временно парализована. Вечером 28 апреля были обнародованы записи Миндича, касающиеся оборонных контрактов и недвижимости элитного класса.

    22 апреля после снятия вето Венгрии и Словакии послы Евросоюза одобрили выделение Украине 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России. В среду агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз требует от Киева налоговых изменений, в частности увеличение НДС до 20% для компаний с годовым доходом выше 77,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро и требует спорных налоговых изменений.

    Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль, несмотря на расследование по делу «Мидас» о крупной коррупционной схеме в энергетике.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    @ Kay Nietfeld/dpa/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улицы Одессы находятся под неприкрытым контролем не только репрессивного правительства в Киеве, но и фашистских организаций, заявил американский правозащитник, координатор кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.

    Уилайто заявил, что улицы Одессы находятся под контролем как репрессивных властей в Киеве, так и фашистских организаций, передает РИА «Новости».

    В преддверии годовщины трагедии 2 мая он отметил: «Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы».

    По словам Уилайто, американские активисты собирают свидетельства жителей Одессы, чтобы подготовить доклад о реальном положении дел в городе. Он уверен, что распространение этих материалов поможет американцам критически взглянуть на официальную трактовку событий на Украине. Уилайто подчеркнул, что цель доклада – лучше донести до американского общества контекст происходящего на Украине после 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил о ежедневных репрессиях против русскоязычных жителей Одессы при нацистском режиме Зеленского.

    Экс-депутат одесского облсовета Алексей Албу назвал решение ЕСПЧ по трагедии 2 мая инструментом давления Европы на Киев.

    29 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Пропавшую при атаке ВСУ в Туапсе девочку нашли мертвой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя девочка, исчезнувшая после удара украинских беспилотников по городу Туапсе, обнаружена без признаков жизни, сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

    Пропавшая во время атаки вооруженных сил Украины в Туапсе девочка найдена погибшей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

    До этого в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли двое детей.

    29 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    ЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине, включая требования по изменению налоговой системы для бизнеса, отмечает Bloomberg.

    Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на сумму 90 млрд евро, часть которого зависит от внедрения спорных налоговых изменений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

    Речь идет об условиях получения 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи в этом году, что имеет ключевое значение для финансирования Киева на фоне продолжающейся спецоперации.

    Согласно обсуждаемому плану, украинские власти должны будут ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% для компаний, работающих по упрощенной схеме и с доходом выше 4 млн гривен (примерно 90 800 долларов) ежегодно.

    По оценке Минфина Украины, эта мера позволит дополнительно привлечь в бюджет свыше 40 млрд гривен ежегодно. Власти страны и международные доноры считают, что действующий налоговый режим способствует теневой экономике и снижает поступления в бюджет.

    Переговоры между Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ) по этому вопросу продолжаются. ЕС намерен как можно скорее завершить согласование меморандума о взаимопонимании, который определит условия выделения средств, отметили в пресс-службе Еврокомиссии. При этом в Брюсселе подчеркнули, что реформа налоговой системы Украины необходима для укрепления экономики и ускорения евроинтеграции.

    Новое требование уже вызывает острое недовольство в украинском обществе и осложняется противостоянием между Владимиром Зеленским и парламентом. В начале года депутаты отказались поддержать расширение перечня товаров, облагаемых НДС, несмотря на давление со стороны МВФ. Офис президента возложил часть ответственности на Минфин, обвинив его в излишней уступчивости перед кредиторами.

    МВФ, в свою очередь, настаивает на реализации налоговых изменений до июня, когда назначен очередной пересмотр программы помощи. Киев уже сорвал мартовский дедлайн по принятию законопроекта, а следующие выплаты фонда в размере 700 млн долларов теперь под вопросом. В случае провала реформ Украина рискует остаться без части критически важных поступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС после одобрения кредита в 90 млрд евро резко увеличил политическое давление на руководство Украины.

    Евросоюз решил начать выплаты Киеву из пакета в 90 млрд евро во втором квартале 2026 года при выполнении ряда условий по борьбе с коррупцией.

    Международный валютный фонд отменил предварительные налоговые требования для предоставления нового кредита Украине, включая обязательное введение НДС для предпринимателей.

    29 апреля 2026, 09:13 • Новости дня
    Силы ПВО и Черноморский флот отразили массированный удар по Севастополю
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные отбили масштабный удар украинских сил по Севастополю, уничтожив десятки беспилотников и несколько морских дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Российские силы успешно противостояли масштабному нападению украинских войск на Крымский полуостров в ночь на среду, передает РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешных действиях защитников города.

    Силы ЧФ, ПВО и мобильные огневые группы отразили ночью комбинированную атаку ВСУ, указал Развожаев в Max.

    В ходе отражения удара защитники уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата над Балаклавским муниципальным округом и Северной стороной.

    Кроме того, на значительном удалении от береговой линии были ликвидированы три безэкипажных катера противника. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные перехватили 20 вражеских дронов над Севастополем. Днем ранее средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников.

    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия

    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально было понятно, что Украина не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро финансовой помощи, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа.

    «В Брюсселе долго пытались согласовать кредит Украине. А теперь, когда цель достигнута, появились сообщения о том, что Евросоюз выдвигает и ужесточает условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи», – отметил экономист Иван Лизан. По его мнению, это не должно вызывать удивления.

    «Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа, указал эксперт.

    «После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают в страну извне», – детализировал Лизан.

    По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, которые взяли Украину на содержание и даже провели ради ее спасения четвертую за прошедшие 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

    Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, то это будет иметь ряд последствий. «Так, если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнет на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

    Что касается налоговых изменений, то они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что крупные корпорации выстоят. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ИП владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

    По его мнению, перспективы такого сценария вполне реальны, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая–июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

    «В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист. В то же время Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, перспективы устраивают.

    «Его интерес состоит в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт, провести какие-то реформы, то он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

    Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен. По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

    По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. Министерства финансов главных доноров страны считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, <...> искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

    Впрочем, у Евросоюза есть еще одно требование помимо налоговых изменений. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

    Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт»», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции»», – говорится в материале.

    Как отмечает «Страна», «реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами» и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение намерены саботировать требования ЕС, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины.

    Напомним, в апреле после снятия вето Венгрии и Словакии Совет Европейского союза принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства привлекут за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Большая часть финансирования (около 60 млрд евро) пойдет на военную помощь, остаток – на поддержку украинского бюджета. Первые транши ожидаются в мае–июне 2026 года.

    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    На Украине сформировались группы для расправы с ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Население Украины собирается в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Цель этих объединений поймать и «наказать» работников мобилизационных органов, заявил взятый в плен группировкой «Север» военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов.

    Кадунов рассказал, что на Украине жители объединяются в группы для противостояния сотрудникам территориальных центров комплектования, которые занимаются мобилизацией граждан на военную службу, передает ТАСС.

    По его словам, цель таких объединений – поймать и «наказать» работников ТЦК.

    Кадунов заявил: «Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. Человек идет, его взяли и отправили [в армию сотрудники ТЦК]. И сейчас [в ответ этим действиям] группируются люди, чтобы их поймать и «наказать» на месте».

    Военнопленный отметил, что если бы у него была возможность, он бы лично «задушил» сотрудников ТЦК, которые занимались его мобилизацией. Также сообщается, что Кадунов ранее трижды был осужден за воровство и отбывал наказание в колониях, однако несмотря на это, его мобилизовали в январе 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

     Сотрудники украинских ТЦК мобилизовали людей с тяжелыми проблемами со здоровьем и применяли силовое давление при их задержании.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    ФСБ задержала агента Киева за подготовку терактов в Крыму
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Крыму предотвратили масштабные диверсии, задержан мужчина с радиоуправляемой бомбой массой два килограмма, сообщила Федеральная служба безопасности.

    Украинский агент планировал атаки на объекты газо- и электроснабжения в Крыму, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник также готовил покушение на высокопоставленного руководителя местной правоохранительной структуры.

    Подозреваемым оказался гражданин России 1977 года рождения. Теракты он собирался проводить с использованием самодельных бомб.

    По данным следствия, жителя полуострова завербовали в 2025 году через мессенджер Telegram. Он передавал куратору координаты воинских частей, систем ПВО и складов горючего. Для совершения покушения фигурант получил средства поражения, изучил адрес потенциальной жертвы и продумал способы маскировки взрывчатки.

    У задержанного изъяли готовую радиоуправляемую бомбу осколочно-фугасного действия, а также компоненты для создания еще двух устройств. Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ, подозреваемый заключен под стражу. После выполнения задания он планировал покинуть территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ установила личность организатора серии взрывов на территории полуострова. Ранее силовики ликвидировали завербованного украинской разведкой диверсанта при попытке минирования автомобиля российского офицера в Крыму.

    29 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    При задержании украинского агента в Крыму родственницы устроили скандал

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время обыска родственницы украинского агента, задержанного в Крыму, устроили скандал, узнав о его мотивах, сотрудникам ФСБ пришлось пройти через несколько заборов в частном секторе, чтобы поймать подозреваемого.

    Мужчина признался близким, что согласился на сотрудничество из-за нехватки средств, передает РИА «Новости».

    «Зачем тебе деньги?» – спросила одна из присутствующих женщин, заламывая руки.

    После следственных действий на месте диверсанта доставили в отделение.

    На допросе злоумышленник сообщил, что был завербован в 2025 году под псевдонимом «Хан». Он должен был ликвидировать высокопоставленного силовика и устроить взрывы на станциях. Для этого фигурант забрал из тайника два комплекта взрывчатки и проводил разведку, отправляя фотографии куратору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили масштабные диверсии на объектах газоснабжения полуострова.

    Ранее силовики задержали в Крыму соучастника попытки покушения на офицера Министерства обороны.

    29 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Захарова назвала условия устойчивого урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для полноценного разрешения украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, признать новые геополитические реалии, включая статус Крыма, Донбасса и Новороссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost заявила, что «устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин». Она подчеркнула, что Украина должна вернуться к истокам своей государственности, обеспечив нейтральный и безъядерный статус, передает РИА «Новости».

    «Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса», – отметила Захарова.

    Российская сторона всегда выступала за скорейшее дипломатическое разрешение ситуации, отметила Захарова. Однако процесс не может идти исключительно в интересах одной стороны. Киев и его западные союзники не находятся в том положении, чтобы диктовать условия, заявила она.

    Представитель МИД добавила, что Москва поддерживает политический диалог с США для поиска компромиссов, но не питает больших иллюзий.

    Кроме того, она заявила, что в Киеве отсутствует воля к миру, а спонсоры Владимира Зеленского, в первую очередь из Британии и ЕС, намеренно затягивают конфликт, не допуская его завершения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова подчеркивала необходимость фундаментальной развязки украинского конфликта для долгосрочного мира. Дипломат призывала западные страны начать работу по устранению первопричин этой трагедии. Глава МИД Сергей Лавров назвал учет реальной ситуации на земле обязательным условием для переговоров.

    29 апреля 2026, 05:26 • Новости дня
    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовой отряд в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Игнат Прилепин, сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина, пополнил ряды штурмового подразделения интербригады «Пятнашка» и уже несколько месяцев участвует в боевых действиях, сообщили в пресс-службе Прилепина.

    В пресс-службе писателя сообщили, что 21-летний Игнат Прилепин «подписал контракт» и несет службу в зоне спецоперации уже пять месяцев, однако ранее этот факт не афишировался, передает ТАСС.

    Он вступил в штурмовой отряд диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданного Прилепиным-старшим с товарищами в 2023 году, подразделение структурно входит в состав интербригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса.

     Как писала газета ВЗГЛЯД, после тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы. Позже писатель отправился для выполнения боевых задач в Добровольческий корпус. В марте командир созданного им отряда «Родня» Евгений Николаев погиб при спасении товарища.

    29 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Дрон атаковал промзону в Пермском крае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Пермского муниципального округа зафиксирована атака украинского дрона на промышленный объект, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

    В результате атаки беспилотника на объекте вспыхнуло возгорание, указал Махонин в Max.

    Персонал предприятия был оперативно эвакуирован. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    В настоящее время на месте падения дрона работают экстренные и оперативные службы. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности».

    В марте украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края. В феврале Махонин также сообщал о прилете дронов.

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации