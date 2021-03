Споры об онлайн-товарах предложили решать через Госуслуги Песков выразил уверенность в пресечении провокаций перед выборами в Госдуму 30 марта 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

Предвыборная кампания всегда связана с дискуссиями и дебатами, но любые провокации на фоне выборов в Госдуму будут пресекаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле протесты летом и осенью в связи с выборами в нижнюю палату парламента, пресс-секретарь главы государства отметил, что повышенная политическая активность так или иначе ожидается, так как предвыборная кампания всегда связана с дискуссиями и дебатами. «Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Ранее руководитель ЦИК Элла Памфилова заявила, что вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму обязательно произойдут – на это указывают отношения между Россией и странами Запада, однако Центризбирком готов отреагировать на любые провокации. Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Ведущая Первого канала упала и сломала руку в прямом эфире 29 марта 2021, 18:38

Фото: 1tv.ru

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущая Екатерина Стриженова во время съемок выпуска программы «Время покажет» на Первом канале упала и сломала руку, сообщил ее соведущий Руслан Осташко. «Да, Екатерина оступилась, упала на руку. «Скорая» сразу приехала, госпитализировали ее», – передает его слова РИА «Новости». Осташко добавил, что передачу продолжат снимать дальше. «Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления все желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», – сказал он. Напомним, ранее спортивный журналист Василий Уткин упал с кресла в прямом эфире «Спорт FM». Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения. Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости». «Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому» 29 марта 2021, 16:17

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж. В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает. Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером. Фильм российского режиссера впервые стал лидером по сборам в США 29 марта 2021, 13:24

Фото: "Никто",87North

Текст: Алина Назарова

Боевик «Никто» («Nobody») российского режиссера Ильи Найшуллера по итогам выходных 26-28 марта занял первое место по сборам в прокате в США, заработав 6,7 млн долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах, следует из данных Box Office Mojo. По данным портала The Flow, «Никто» стал первым фильмом российского режиссера, возглавившим американский прокат. В других странах «Никто» собрал более 5 млн долларов. Общие сборы за выходные составили 11,73 млн долларов, пишет «Коммерсант». Лучшим по сборам в американском прокате за выходные для российских режиссеров до этого был фильм «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова. В 2008 году за уик-энд он собрал 50 млн долларов, однако не стал лидером в США, пишут «Ведомости». Фильм Найшуллера «Никто» рассказывает о мужчине средних лет Хатче Мэнселле, чья жизнь резко меняется после вооруженного ограбления. Он решает отомстить, узнав, что один из нападавших – брат местного гангстера. Главные роли в фильме исполнили Боб Оденкерк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее») и Алексей Серебряков. Илья Найшуллер, с 8 до 14 лет живший в Лондоне и окончивший Британскую международную школу в Ясенево, стал известен благодаря мини-фильму от первого лица «Хардкор». Картина, которую режиссер также спродюссировал, написал для нее сценарий и сыграл эпизодическую роль, вышла на экраны более чем в 30 странах в апреле 2016 года и собрала 14,3 млн долларов при бюджете в 3 млн долларов. После Найшуллер снимал клипы для групп «Ленинград» и False Alarm, а также пилотную серию сериала «Карамора». ВОЗ установила наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса 29 марта 2021, 09:59

Фото: Ivan Kuzmin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна», передает Associated Press со ссылкой на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также центр по контролю и профилактике заболеваний. Associated Press отмечает, что получило в понедельник почти окончательную версию доклада от базирующегося в Женеве дипломата одной из стран-членов ВОЗ. Пока не известно, могут ли быть внесены еще какие-то изменения в финальный отчет до его публикации, передает РИА «Новости». Исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным. Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако, как утверждается в черновом варианте отчета, «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено». Результаты исследования «были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа». По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки. Ранее в пятницу глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни. В феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о вспышке COVID-19. Россиянку приговорили к 12 годам колонии за передачу секретных данных Киеву 29 марта 2021, 12:18 Текст: Алина Назарова

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины, сообщил источник в силовых структурах. «Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказал источник ТАСС. В суде указали, что Довгополая «выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции. В прошлом году Мосгорсуд приговорил гражданина Украины, бывшего профессионального футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. В Кремле заявили о ревизии действий администрации США 29 марта 2021, 13:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», – цитирует РИА «Новости» Пескова. При этом он отметил, что по Конституции внешнюю политику определяет глава государства. «Именно он это сделает», – добавил представитель Кремля. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Ольга Кормухина предложила разместить на новой пятитысячной купюре «город-карман» России 29 марта 2021, 20:03

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Среди российских купюр, изображение на которых планируется обновить к 2025 году, обязательно должна быть одна посвященная Нижнему Новгороду, сказала газете ВЗГЛЯД певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина. «Я считаю, что среди новых купюр обязательно должна быть одна посвященная Нижнему Новгороду, моей Родине. И обязательно на ней должно быть здание Нижегородского банка (Ансамбль зданий Государственного банка – прим. ВЗГЛЯД). Это здание – одно из ярких явлений чисто русской архитектуры. Оно очень красивое, я его очень люблю», – говорит Кормухина. Артистка напоминает, что Нижний Новгород в народе называют «карманом России», а декабристы даже хотели сделать его столицей. «В нашей стране очень много прекрасных городов, но ко всем ним я отношусь одинаково положительно и не могу выделить какие-то из них. Но свой Нижний Новгород особенно люблю, поэтому и выступаю за его размещение на деньгах», – делится собеседница. Отвечая на вопрос, на какой именно купюре, по ее мнению, должен быть изображен город, певица выбрала банкноту с максимальным номиналом. «Мое любимое число – пятерка, пусть будет на пятитысячной», – заключила Кормухина. Ранее зампред Центрального банка России Михаил Алексеев рассказал, что к 2025 году планируется немного видоизменить дизайн купюр. На банкнотах по-прежнему будут изображены российские города, однако на их оборотной стороне поместят достопримечательности федеральных округов. Контейнеровоз Ever Given вновь перекрыл Суэцкий канал 29 марта 2021, 15:47

Фото: Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Контейнеровоз Ever Given, который ранее удалось снять с мели, вновь развернулся из-за сильного ветра и снова встал почти поперек Суэцкого канала, сообщил Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации водной артерии. При этом судно даже при изменении позиции не село на мель снова, передает ТАСС. Источник в компании – операторе канала Gulf Agency Company (GAC) в свою очередь уточнил, что никаких значимых изменений в ситуации в канале нет. «Каких-то изменений нет, корабль удалось снять с мели вчера, сегодня продолжается операция по постановке корабля на фарватер», – сказал он РИА «Новости». По словам собеседника агентства, после завершения операции судно будет направлено в Большое Горькое озеро для технического осмотра. «Специалисты через час предпримут новую попытку отбуксировать судно», – уточнил источник в администрации Суэцкого канала. Другой представитель администрации водной артерии добавил, что вечером в понедельник будет предпринята новая попытка буксировки контейнеровоза, когда будет прилив. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given. Дирекция Суэцкого канала ранее сообщала, что контейнеровоз частично перемещен и развернут в правильном направлении. Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров. Австралия ввела санкции против российских компаний из-за Крымского моста 30 марта 2021, 04:26

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Против физического лица из России и четырех российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста, введены санкции, сообщил МИД Австралии. МИД Австралии рассматривает строительство Крымского моста как попытку Москвы «укрепить контроль над незаконно аннексированным» регионом, а внесенных в санкционный список обвиняет в намерении «узаконить» действия России. Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, передает РИА «Новости». Внешнеполитическое ведомство заявило, что введены «адресные финансовые санкции и ограничения на въезд». В заявлении подчеркивается, что в австралийских санкционных списках по Украине находятся 168 физических лиц и 52 юридических лица, передает ТАСС. Напомним, Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Российское посольство в Оттаве заявило, что Канада игнорирует реальность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Банк БРИКС одобрил кредит России на 1 млрд долларов 29 марта 2021, 11:27

Фото: Oriental Image/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление 1 млрд долларов России по программе экстренной помощи странам-членам в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. «Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам», – приводит ТАСС сообщение финансового учреждения. Отмечается, что речь идет об обеспечении уже осуществленных ранее стимулирующих выплат российским медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 трлн долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева к июню представит официальное предложение о создании дополнительных резервных активов на сумму 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. Эксперт назвал сроки разблокирования Суэцкого канала 29 марта 2021, 12:14

Фото: REUTERS

Текст: Наталья Макарова

«Судно Ever Given сидит на мели, но его сдвинули с места и сильно развернули вдоль оси. Благодаря этому огромная буксирная мощь получила возможность работать почти в полную силу», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, комментируя сообщения о том, что спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. «Пока еще канал заблокирован, и судно Ever Given сидит на мели, но его сдвинули с места и сильно развернули вдоль оси. Благодаря этому огромная буксирная мощь получила возможность работать почти в полную силу. Теперь контейнеровоз могут снять с мели буквально в ближайшие минуты или часы», – прогнозирует эксперт по судоходству Михаил Войтенко. «Столь большое количество времени понадобилось на разблокировку канала, потому что ранее специалисты никогда не сталкивались с тем, чтобы такое огромное судно основательно воткнулось в берег и застряло. Проблема вызвана именно размерами судна. Если бы это был нормальный контейнеровоз, они бы сдернули его со свистом», – отметил собеседник. По словам эксперта, «таким гигантам, как Ever Given, нужно было запретить проход через Суэцкий канал, либо принимать дополнительные меры предосторожности при проходе». «Однако ничего не было предпринято», – посетовал эксперт. В дальнейшем, полагает Войтенко, чтобы избежать подобных ЧП, требуются слишком большие перемены, и они будут крайне нежелательны для влиятельных компаний-монополистов. «Дело в том, что в линейном контейнерном судоходстве есть пять-шесть компаний, которые завладели рынком. Они аналогичны Google в мире ИТ-технологий», – указал эксперт. Чтобы обуздать монополистов, требуются радикальные меры, добавил Войтенко. «Нужно решать что-то с эксплуатацией гигантов, монстров, которых они поналяпали вне учета потребностей рынка и клиентов-потребителей», – подытожил собеседник. Напомним, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на морских перевозках компанию Inchcape Shipping сообщило о том, что спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются. В свою очередь американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщило, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично, буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, – сказал Рабиа. – Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места». В понедельник ночью СМИ сообщали, что кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку. В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза. Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели контейнеровоз без разгрузки судна. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров. Эксперты оценили намерение США говорить с Китаем с позиции силы 29 марта 2021, 11:30

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Возможно, КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. «Это самое глупое заявление американской дипломатии за последние полвека. В нем не было необходимости. Оно не вытекало из предыдущих событий. Но подозреваю, что за этим со стороны США ничего не последует», – полагает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «Кроме того, думаю, заявление Блинкена является сигналом о том, что Байден все-таки проамериканский президент, а не прокитайский, в чем его многие обвиняют», – добавил эксперт. Ткаченко также напомнил о том, что ранее китайская дипломатия старалась не доводить отношения с США до конфликта. «Есть десятки историй, когда китайцы и американцы за закрытыми дверьми решали проблемы, после чего весь мир узнавал, что отношения между ними ровные и надежные, – отметил собеседник. – Возможно, сейчас КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов». «Потому Энтони Блинкен либо неопытный дипломат, что вряд ли, либо преследует недипломатическую задачу. Но все прекрасно понимают, что в мире есть три страны, с которыми нельзя разговаривать с позиции силы – это Россия, Китай и США. В противном случае все может закончиться ядерной войной», – убежден Ткаченко. В свою очередь замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что «отношения между Пекином и Вашингтоном будут развиваться плохо, потому что между ними слишком много проблем – и экономических, и политических». «До Трампа отношения между странами худо-бедно развивались. Америка была ведущим китайским торговым партнером, Китай был ведущим торговым партнером Америки. Объем внешней торговли составлял где-то 600 млрд долларов. В нынешних условиях ситуация обостряется – совсем недавно китайские корабли подошли к спорным островам Сенкаку, есть проблема Тайваня, сохраняется проблема Гонконга и уйгуров. В этих вопросах у Китая и США нет точек соприкосновения», – считает эксперт. «Единственное, что сейчас было предпринято – это попытка вовлечения Китая в переговоры по климату. Но, учитывая все политические факторы и экономические аспекты, вряд ли это приведет к нормализации отношений», – заключил Островский. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил о том, что отношения США и Китая становятся более конфронтационными, и Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. В субботу Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собирающийся жениться на беременной пятикласснице 23-летний курьер оказался отцом трехлетнего сына 29 марта 2021, 11:57 Текст: Евгения Шестак

Курьер из Саратовской области, который вступил в половую связь с несовершеннолетней и собрался на ней жениться, ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын, сообщила уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Загородняя. Детский омбудсмен планирует приехать в Вольск, чтобы на месте разобраться в отношениях 23-летнего курьера и беременной пятиклассницы. По ее словам, важный момент, на который она намерена обратить внимание, заботится ли он о своем первом ребенке, передает «Вольск.ру». «Курьер ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын. В данный момент пара находится в разводе», – рассказала Загородняя. По ее мнению, заявления курьера о том, что он собирается жениться на беременной школьнице – это попытка уйти от ответственности, потому что он посягнул на половую неприкосновенность ребенка. «Чтобы они не говорили про любовь, но факт остается фактом – мужчина 23 лет переспал с ребенком. Как говорят, они общаются уже два года, а ей только 14 лет недавно исполнилось. Взрослому мужчине надо в таких ситуациях голову включать», – заметила Загородняя. Она добавила, что закон един для всех. «Если ты взрослый, если ты совершеннолетний, ты не имеешь никакого права на половые контакты с детьми. Если педофилам развязать руки, то мы получим на выходе огромную братию педофилов, которые будут совращать маленьких детей», – отметила уполномоченный по правам ребенка. Тем временем сам курьер предъявил порталу «Вольск.ру» претензии, что после публикации к нему резко изменилось отношение местного населения. «Меня называют педофилом! Двое на улице встретили и угрожали», – добавил он. Напомним, ранее в Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней. По словам обвиняемого, девочке было 14 лет, когда она вступила с ним в половую связь. После этого она забеременела. Мужчина утверждает, что все произошло «по любви» – и он собирается жениться на девочке. Ребенок должен родиться в сентябре. По закону в случае регистрации брака молодого человека освободят от уголовной ответственности. Однако в загсе отказываются принимать их заявление, потому что невесте меньше 16 лет. В ОП объяснили, почему желающий жениться на беременной школьнице курьер должен пойти под суд 29 марта 2021, 19:22

Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Слова о намерении жениться могут быть всего лишь попыткой уйти от уголовной ответственности мужчины, вступившего в половую связь с несовершеннолетней, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, комментируя ситуацию с забеременевшей пятиклассницей из Саратовской области. Пятиклассница забеременела от 23-летнего курьера, после чего он заявил, что намерен на ней жениться. В ЗАГСе молодым людям отказали, поскольку девочке всего 14 лет. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя убеждена, что женитьба – это всего лишь попытка мужчины уйти от ответственности, потому что он посягнул на половую неприкосновенность ребенка. «С моей точки зрения, государство обязательно должно вмешиваться в такие случаи, потому что эффект не только в том, что «бедная девочка, в 14 лет забеременела» (может этот курьер из хорошей семьи и действительно искренне хочет на ней жениться), а проблема прецедента. Если государство никак не участвует в таких делах, то создается впечатление, что ничего страшного в этом нет и так можно», – объясняет Пожигайло. Если же государство действительно не будет реагировать на подобные случаи, то это будет означать, что любой педофил сможет соблазнить и совершить развратные действия в отношении несовершеннолетнего ребенка, прикрываясь тем, что он женится, продолжает член ОП. «То есть государство думает не только о девочке и ситуации, а в целом о стране: что это может дать и какие последствия могут наступить. Поэтому, безусловно, и в этот случай государство должно вмешиваться, и с точки зрения закона судить по всей строгости», – говорит собеседник. Эксперт поясняет, что в законе четко прописано о том, что половые связи с детьми запрещены, поэтому исходя из того, что молодой человек нарушил российское законодательство, судят его абсолютно справедливо. «Было бы хорошо, если бы этот курьер сначала посидел бы годков пять и укрепился бы в своем желании жениться на этой девочке. Как раз к концу его срока она уже будет совершеннолетняя, с ребеночком. То есть по выходу из тюрьмы он сможет реализовать свои планы о женитьбе, если это не попытка уйти от ответственности», – убежден Пожигайло. Напомним, что в Саратовской области по данному инциденту начался закрытый судебный процесс. Молодой человек обвиняется по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Тем не менее, в случае регистрации брака курьера освободят от уголовной ответственности.