ВОЗ рекомендовала странам не вводить ковид-паспорта Врачи в Твери вылечили беременную женщину со 100% поражением легких В Подмосковье уменьшили число коек для коронавирусных больных 3 марта 2021, 22:05 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области существенно сократили количество коек для коронавирусных пациентов, но резерв для таких больных остался, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Мы, я бы сказал, радикально снизили количество коек (для пациентов с коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД), которые были. Мы их аккуратно сворачиваем... Резерв остался», – заявил Воробьев в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Глава региона пояснил, что на текущий момент в Московской области привили порядка 350 тыс. человек. «Примерно январь мы 100 с лишним тысяч сделали (прививок), 200-240 (тысяч) сделали в феврале. В день мы ставим 10-12 тысяч», – сказал губернатор. В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что правительство города может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Швеция начала переговоры с российским поставщиком вакцины от COVID 3 марта 2021, 05:57 Текст: Наталья Ануфриева

Координатор вакцинации против коронавируса в Швеции Рикард Бергстрем провел встречу с представителем российского производителя вакцины против коронавируса, еще одна встреча запланирована на 3 марта. Бергстрем заявил телеканалу ТВ4, что у него «есть мандат от правительства на переговоры с другими (поставщиками)», он «встречался с российским производителем на прошлой неделе, и завтра снова будет встреча», передает ТАСС. «И Швеция, и Еврокомиссия готовы поговорить с любым, кому есть что предложить. Но основное направление – делать это через ЕС», – добавил он. В данный момент парламентское большинство требует, чтобы Швеция закупала вакцины и вне соглашений с ЕС. Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в интервью агентству ТТ заявил о разочаровании «тем, что все идет слишком медленно». Он рассчитывает, что в среду на обсуждении этого вопроса в комитете по социальным делам его партию поддержат «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» и Левая партия. Вакцинация в Швеции началась 27 декабря. Правительство страны планирует провести ее среди всего взрослого населения в течение первой половины 2021 года. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 669 113. Число умерших пациентов составляет 12 882. Ранее Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС. Также чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V». Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации 3 марта 2021, 10:38

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации может быть в том случае, если иммунологический ответ у человека запаздывает, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Горелов заявил в эфире Первого канала, объясняя недостаточное количество антител после вакцинации, что «это говорит о том, что иммунологическая активность иная», передает РИА «Новости». «Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», – пояснил он. У организма, как отметил эксперт, остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, как избежать третьей волны коронавируса. Премьер Словакии: Критикующих закупку «Спутник V» политиков устраивает смерть ста человек в день 3 марта 2021, 18:48

Фото: Olivier Hoslet/Pool/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Президент Словакии Зузана Чапутова ранее назвала закупку «Спутник V» «отказом от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей», так как российская вакцина пока не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) «Сотня людей в день умирает (от коронавируса), но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… потому что они якобы неправильные – происходят из России», – передает заявление премьера РИА «Новости». Матович добавил, что «многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика». Такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Выявленный в Италии штамм коронавируса обеспокоил вирусологов 3 марта 2021, 04:48

Фото: Laporta Salvatore/IPA/

ABACA/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам, сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо. Карузо сообщил, что «впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», передает RT со ссылкой на ANSA. Сообщается, что это якобы нигерийский штамм коронавируса. Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце 2020 года. Скворцова назвала способ избежать третьей волны коронавируса 3 марта 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

Чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо привить 25% населения России за два месяца или около 30% до мая, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Информацию об этом передает РИА «Новости». Ранее Скворцова сообщила, что ФМБА разрабатывает вакцину от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне, который держится годами. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года. В России выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса 3 марта 2021, 11:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1284, Санкт-Петербурге – 962, Московской области – 691. Всего в стране выявлено 4 278 750 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 853 734 человек, из них 15 694 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 452 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 87 348 человек. Накануне, 2 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 565. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 30. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Скворцова рассказала об исследованиях препарата от COVID «Мир-19» 3 марта 2021, 16:54 Текст: Ксения Панькова

Исследование препарата «Мир-19» против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, доказаны безопасность и высокая эффективность препарата на животных и в клеточной культуре, со снижением вирусной нагрузки в 10 тыс. раз, таким образом, препарат является фактически «антидотом», передает РИА «Новости». «На добровольцах исследование практически завершено. Мы не видели никаких побочных серьезных действий, несерьезных тоже не видели ни системных, ни локальных... и мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Она уточнила, что исследование проводилось на 50 добровольцах. Ранее она сообщала, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. По ее словам, препарат абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. Ученые раскрыли влияние COVID на кровеносные сосуды 3 марта 2021, 15:16 Текст: Ксения Панькова

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, белки SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) провоцируют повышенную коагуляцию и воспаление. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv. Многие специалисты считают, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием, передает РИА «Новости». Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки коронавируса влияют на проницаемость сосудов, воздействуя на эндотелиальные клетки. По данным исследования, после начальной фазы вирусной инфекции примерно у 30% госпитализированных пациентов развивается тяжелое заболевание с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом, что проявляется как резкое падение уровня кислорода в крови, цитокиновый шторм, а также сердечная и почечная недостаточность. По мнению авторов, многие из этих патологий связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов. Геном SARS-CoV-2 кодирует 29 белков, определяющих проявления и симптомы коронавируса. Чтобы увидеть влияние белков коронавируса на эндотелиальные клетки, ученые клонировали и экспрессировали 26 из этих белков в клетках пупочной вены человека. По эндотелиальному ответу на сверхэкспрессию каждого белка авторы точно определили, как каждый из белков SARS-CoV-2, независимо от других, влияет на изменение эндотелиального барьера кровеносных сосудов, повышение коагуляции, воспаление и высвобождение цитокинов. Ученые обнаружили, что 70% белков коронавируса стимулируют значительные изменения проницаемости эндотелия, которые связаны с прямым воздействием на клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов, и вызывающим эндотелиальную дисфункцию, с лизисом, или растворением эндотелиальных клеток и их гибелью, а также с отторжением человеческого ангиотензин-превращающего фермента 2 (hACE2) вирусными белками, которые способствуют проницаемости сосудов. Кроме того, по мнению исследователей, чрезмерная реакция иммунной системы, при которой происходит комбинация иммунных клеток и нейтрофилов, вызывает производство активных форм кислорода, воспалительных цитокинов и вазоактивных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты – изменение эндотелиальных соединений, увеличение проницаемости сосудов, утечку крови и коагуляцию. По результатам исследования ученые определили, какие из вирусных белков играют решающую роль в физиологическом ответе на вирусную инфекцию и исходя из этого подготовили рекомендации по разработке лекарств, направленных на подавление этих белков. Ранее академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков рассказал, как сберечь сердце после коронавируса. Он заявил, что после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson 3 марта 2021, 03:01 Текст: Алексей Дегтярев

Нарастить производство вакцины Johnson&Johnson от коронавируса поможет Фармацевтическая группа Merck, сообщил президент США Джо Байден. «Мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson&Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson», – цитирует Байдена ТАСС. По его словам, будет задействован закон о производстве продукции военного назначения, действовавший еще во времена войны в Корее, это позволит оборудовать два завода Merck по стандартам, необходимым для безопасного производства вакцины Johnson & Johnson. «По настоянию и при поддержке со стороны моей администрации Johnson & Johnson также предпримет дополнительные действия для безопасного ускорения производства», – добавил американский лидер. Байден также заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год. В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением. Напомним, 28 февраля управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США сообщило, что выдало компании Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V» 3 марта 2021, 21:16

Фото: Rafal Guz/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка. Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. В мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом 3 марта 2021, 00:42 Текст: Алексей Дегтярев

Число случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю выросло на 7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. «На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,6 млн новых случаев, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей после шести недель последовательного снижения числа (заболевших)», – цитирует сообщение ВОЗ РИА «Новости». В организации отметили, что рост связан с увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье (рост на 14%), Юго-Восточной Азии (9%), Европе (9%) и Северной и Южной Америке (6%). В ВОЗ полагают, что причинами роста могут быть продолжающееся распространение разных штаммов вируса, ослабление ограничительных мер. При этом снижается число смертей от заболевания, с 22 по 28 февраля зафиксировано и 63 тыс. 477 летальных исходов. Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Байден назвал сроки получения вакцины для всего взрослого населения США 3 марта 2021, 01:33 Текст: Алексей Дегтярев

Достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса в США появится к концу мая, заявил президент страны Джо Байден. «Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая», – цитирует американского лидера РИА «Новости». На данный момент взрослое население Соединенных Штатов составляет более 200 млн человек. «Это прогресс. Важный прогресс. Но недостаточно иметь поставки вакцины. Нам нужны участники вакцинации – люди, которые будут делать уколы в миллионы рук американцев», – указал Байден. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам. В конце февраля Байден заявлял об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением. Инфекционист предположил возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 3 марта 2021, 03:46 Текст: Алексей Дегтярев

В мае-апреле в России уже можно будет отменить многие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты», – пояснил Вознесенский РИА «Новости». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. В Италии предложили напрямую контактировать с Россией по поставкам «Спутника V» 3 марта 2021, 13:25 Текст: Елизавета Булкина

Италии следует наладить прямые контакты с Россией по вопросу поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», с таким предложением выступили члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого, сообщил координатор организации Марко Баратто. «Из сообщений СМИ мы узнали о том, что Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые переговоры с Россией относительно вакцины «Спутник V». Если эти страны считают для себя возможным закупить этот препарат, минуя каналы ЕС, полагаю, что то же самое можем сделать и мы», – передает его слова РИА «Новости». Баратто отметил, что государства-члены Евросоюза могут заключать контракты с теми компаниями-производителями вакцин, которые не входят в число стратегических партнеров ЕС в данном вопросе, и это не отрицают в самой Европейской комиссии.



«В любом случае здоровье граждан имеет приоритет перед европейскими правилами. Россия год назад уже оказала Италии серьезную помощь, когда в чрезвычайной ситуации направила к нам в Ломбардию своих медиков и военных для борьбы с невидимым и опасным врагом – коронавирусом. Конечно, мы не забыли об этой безвозмездной помощи», – добавил координатор организации. В апреле прошлого года, напомнил Баратто, культурная ассоциация имени Льва Толстого предложила установить памятные знаки в честь российских военных специалистов, помогавшим итальянцам в борьбе с пандемией. Две такие доски в мае должны быть открыты в североитальянской провинции Брешия.



«Было бы очень хорошо, если бы в мае мы смогли также стать свидетелями начала кампании по вакцинации наших сограждан при помощи «Спутник V», – сказал он.



Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей. Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации населения Италии. Байден понадеялся на возвращение к нормальной жизни через год 3 марта 2021, 02:39 Текст: Алексей Дегтярев

Жители Соединенных Штатов смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год, предположил президент страны Джо Байден. «Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше», – сказал Байден, передает РИА «Новости». Также Байден заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса. В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.