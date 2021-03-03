Интерпол изъял поддельные вакцины от коронавируса в ЮАР и Китае

Интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае, сообщила пресс-служба международной полицейской организации.

«Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии», – говорится в документе, передает ТАСС.

В свою очередь, в Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от коронавируса, провела рейд в производственных помещениях, в результате которого были задержаны около 80 подозреваемых. На месте происшествия изъято более трех тысяч доз поддельных вакцин.

Задержания были произведены спустя несколько недель после того, как Интерпол предупредил правоохранительные органы стран-членов об активизации организованных преступных группировок на фоне появления и распространения вакцин от коронавируса.

Ранее Роскачество предостерегло, что покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя ни в коем случае, а нелегальные справки об отсутствии COVID можно трактовать в том числе и как преступление.

Напомним, Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в Сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса.