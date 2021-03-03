В Италии предложили напрямую контактировать с Россией по поставкам «Спутника V»

Италии следует наладить прямые контакты с Россией по вопросу поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», с таким предложением выступили члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого, сообщил координатор организации Марко Баратто.

«Из сообщений СМИ мы узнали о том, что Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые переговоры с Россией относительно вакцины «Спутник V». Если эти страны считают для себя возможным закупить этот препарат, минуя каналы ЕС, полагаю, что то же самое можем сделать и мы», – передает его слова РИА «Новости».

Баратто отметил, что государства-члены Евросоюза могут заключать контракты с теми компаниями-производителями вакцин, которые не входят в число стратегических партнеров ЕС в данном вопросе, и это не отрицают в самой Европейской комиссии.



«В любом случае здоровье граждан имеет приоритет перед европейскими правилами. Россия год назад уже оказала Италии серьезную помощь, когда в чрезвычайной ситуации направила к нам в Ломбардию своих медиков и военных для борьбы с невидимым и опасным врагом – коронавирусом. Конечно, мы не забыли об этой безвозмездной помощи», – добавил координатор организации.

В апреле прошлого года, напомнил Баратто, культурная ассоциация имени Льва Толстого предложила установить памятные знаки в честь российских военных специалистов, помогавшим итальянцам в борьбе с пандемией. Две такие доски в мае должны быть открыты в североитальянской провинции Брешия.



«Было бы очень хорошо, если бы в мае мы смогли также стать свидетелями начала кампании по вакцинации наших сограждан при помощи «Спутник V», – сказал он.



Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии.

Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей.

Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации населения Италии.