В РФПИ заявили о поддержке «Спутника V» со стороны ряда стран ЕС

Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отметив, что Москва ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины.

«Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии», – сказал Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1, передает РИА «Новости».

По его словам, политики в этих странах говорят, что у людей должна быть возможность выбирать вакцину. «Все пытаются найти какую-то политику в вакцине, ее просто нет», – добавил он.

Глава РФПИ также отметил, что в Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. «Мы уже ведем переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы иметь партнерство с Австрией по производству и в том числе по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны», – заявил Дмитриев.

В пятницу в РФПИ сообщили, что министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», таким образом, вакцина одобрена уже в 30 странах. В субботу Республика Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим вакцину «Спутник V».

Напомним, австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса.

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