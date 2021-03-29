В Петербурге установили памятник шаверме

Предприниматель из Санкт-Петербурга установил на жилом доме памятник местной шаверме, однако в администрации города не одобрили установку скульптуры.

Памятник представляет собой руку, которая держит сверток. Под ней есть подпись «Питерской шаверме». Установило этот памятник местное кафе на улице Школьной.

Сегодня по адресу Школьная улица, 10б, установили памятник Шаверме. pic.twitter.com/Na1SVYOhoi — Дикий Петербург (@Wild_SPb) March 25, 2021

Сотрудник заведения объяснил СМИ, что памятник был согласован. Однако в администрации Приморского района не одобрили установку такого памятника, сообщает «Фонтанка».

«Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании», – сказали в пресс-службе администрации.

Певец Александр Розенбаум раскритиковал в Instagram памятник шаверме и пообещал подписчикам противодействовать появлению подобных монументов.

По словам музыканта, в этой работе есть схожесть со скульптурой на Мамаевом кургане в Волгограде, где в Зале воинской славы стоит скульптура руки, держащей факел Вечного огня. «Все время надеюсь. Верую. Уповаю. Когда вижу такое – все рушится в моей душе. Вы бы еще Вечный огонь зажгли.... нет слов больше», – написал Розенбаум.

Позже он отметил, что памятники должны устанавливаться с разрешения профильных ведомств. Он пообещал бороться с подобным нью-урбанизмом в городе и призвал инициаторов «думать головой, а не руководствоваться хайпом с приколами».

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе.