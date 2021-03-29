Песков рассказал о розыгрышах в администрации Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в преддверии 1 апреля рассказал, что в администрации Кремля принято шутить, а сам глава государства шутит над ним «постоянно».

«Еще как», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, принято ли в администрации президента шутить друг над другом.

При этом представитель Кремля не стал рассказывать, как именно принято. «По-человечески», – сказал он.

На вопрос, шутил ли над ним Путин, Песков сказал, что «он это делает постоянно».

Ранее российские эстрадные юмористы Владимир Винокур и Святослав Ещенко рассказали о том, какой должна быть удачная шутка в День смеха, 1 апреля.