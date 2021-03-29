Памфилова переизбрана главой ЦИК

В Китае предрекли Украине большие потери из-за дела «Мотор Сич»

Ситуация с предприятием «Мотор Сич», которое было возвращено в госсобственность Украины, серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и в конечном итоге может обернуться большими экономическими потерями для самой Украины, считает декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

«Необходимо послать четкий сигнал украинскому правительству: слепое следование за другими не только навредит другим, но и им самим. Инцидент с «Мотор Сич» серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций», – сказал в беседе с РИА «Новости» Хун Тао.

По его мнению, пока нет необходимости в полномасштабных ответных санкциях против Украины, потому что украинское правительство, возможно, вводит санкции в отношении китайских инвестиционных компаний и частных лиц лишь под внешним давлением, но при этом оно должно четко понимать и полностью оценивать инвестиционные риски Украины.

«Украина в настоящий момент сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта», – отметил эксперт.

Он добавил, что в последние годы часто происходят большие провалы покупок из-за вмешательства правительства, поэтому нужно быть осторожными в приобретении чувствительных компаний, иначе можно «выкинуть технологии и финансы в пустоту».

Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.

При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский подставил Украину под удар Китая.