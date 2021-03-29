Судно СФ вышло на поиск затонувших в годы ВОВ подлодок

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск подводных лодок, погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Судно приступило ко второму этапу комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну».

«За время выхода, который продлится около 10 суток, гидрографы планируют выполнить поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота типа М – «Малютка»: М-122 (погибла в 1943 году) и М-175 (погибла в 1942-м). Также планируется обследовать места расположения немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б», – передает ТАСС сообщение флота.

В пресс-службе напомнили, что в предыдущие годы при поиске подводной лодки М-122 были обнаружены несколько затонувших кораблей и судов, в том числе носовая часть советского транспорта «Тбилиси», погибшего в 1945 году, однако саму «Малютку» тогда найти не удалось.

Исследовательские работы североморцы выполнят попутно с решением плановых задач по океанографическому изучению Баренцева моря в интересах общего мореплавания.

Напомним, летом 2017 года совместная экспедиция России, Литвы и Латвии обнаружила на дне Балтийского моря советскую подводную лодку С-10, которая считалась пропавшей без вести вместе с 43 членами экипажа с июня 1941 года.