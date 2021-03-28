В России оценили вероятность давления ЕС на Москву при помощи ковид-паспортов

Евросоюз не будет использовать сертификаты о вакцинации от коронавируса в качестве инструмента давления на Россию, поскольку это может негативно сказаться на туризме, считает директор Института Европы РАН Владислав Белов.

«Если будут ограничения с одной стороны, то будут аналогичные ограничения для другой. Но и в Москве, и в Брюсселе не заинтересованы в том, чтобы сохранялся нынешний режим. Круг лиц, имеющих право пересекать границу, очень ограничен, поэтому вопрос, на каких условиях граждане дальше будут пересекать границы, остается открытым, потому что туристический бизнес под ударом», – передает сообщение Белова ТАСС.

По мнению эксперта, России и ЕС необходимо совместными усилиями выработать устраивающее обе стороны решение. «Если будут дополнительные ограничения, будет еще хуже, но никто в этом не заинтересован, поэтому будет найден компромисс», – пояснил он.

Белов высказал мнение, что сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе ускорила бы переговоры между Москвой и Брюсселем.

Ранее стало известно, что единый в ЕС санитарный сертификат будет выдаваться с 15 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.