В ЕС назвали дату начала выдачи сертификата вакцинации

Единый в ЕС санитарный сертификат будет выдаваться с 15 июня, рассказал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации.

«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», – рассказал Бретон. Об этом сообщает ТАСС.

Бретон рассказал, что документ будет содержать имя владельца, дату его рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет. В случае, если у пассажира не будет такого сертификата, ему придется пройти тест на коронавирус.

При этом Бретон считает, что летом резкого роста турпоездок в Европе на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом не будет.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.