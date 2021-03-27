Протурецкие боевики блокировали пункты пропуска на севере Сирии

Протурецкие боевики незаконных вооруженных формирований блокируют работу трех пунктов пропуска в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Продолжают функционировать пункты пропуска «Серакаб» и «Мизнас» в провинции Идлиб и «Абу-Зейдин» в провинции Алеппо, открытые при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Вместе с тем, по поступающей в российский ЦПВС информации, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, препятствуют выходу граждан через указанные пункты пропуска, блокируя передвижение людей и транспортных средств под угрозой применения силы и ареста», – приводит текст сообщения Центра ТАСС.

«Боевики выставляют блок-посты на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, а также проводят постановочные митинги своих сторонников с целью сорвать возобновление работы гуманитарных коридоров», – отметили в ЦПВС.

Во вторник посла России вызвали в МИД Турции в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Днем ранее Турция пожаловалась России на боевые действия ВС Сирии в Идлибе. Между тем 9 марта жители Идлиба выступили против протурецких боевиков на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии и бесчинств незаконных вооруженных формирований. Ранее в Сирии осудили Турцию за невыполнение данных России обязательств по Идлибу. Востоковед Кирилл Семенов и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснили противоречия между Россией и Турцией по Идлибу.

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