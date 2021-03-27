Украинские военные обстреляли из миномета территорию Донбасса

Украинские силовики обстреляли из миномета подконтрольную самопровозглашенной Донецкой Народной Республике Горловку, выпущено три мины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Шумы (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Горловка, поселок шахты Гагарина (под контролем ДНР – прим. ВЗГЛЯД), выпущено три мины калибром 82 миллиметра», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. В городе до начала конфликта проживало около 250 тыс. человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

В субботу в ДНР сообщили, что ВСУ провели обстрел поселка Веселое в пригороде Донецка.

Днем ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач. Украинский президент Владимир Зеленский после гибели бойцов ВСУ призвал «нормандскую четверку» принять меры для сохранения перемирия в Донбассе.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

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