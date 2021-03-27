Женщина умерла на карантине в аэропорту в Японии

В аэропорту Нарита в карантинном стационаре около Токио умерла женщина, у которой был положительный тест на коронавирус. Это первый случай в Японии, сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.

Сообщается, что женщина прибыла из Египта, проживала в префектуре Хиросима. Тест показал положительный результат на коронавирус, в связи с чем она и была отправлена на карантин в аэропорту.

Заболевание протекало бессимптомно, однако утром в субботу во время ежедневного опроса о состоянии здоровья женщина не подошла к телефону. Медицинские работники обнаружили женщину мертвой в ее комнате, передает РИА «Новости». Отмечается, что это первый подобный случай в Японии.

Ранее в Японии мать передала коронавирус новорожденному. Врачи обнаружили инфицирование у младенца с помощью ПЦР-тестирования, проведенного сразу после рождения ребенка. Сообщалось, что угрозы для жизни новрожденного нет.