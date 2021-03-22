Мать передала коронавирус новорожденному в Японии

Во Франции оценили перспективы одобрения «Спутника V»

Франция открыта для российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, заявил госсекретарь по делам Европы при французском МИДе Клеман Бон.

Он заверил, что Париж «не проводит какой-то антироссийской политики». Однако Бон подчеркнул, что «не может идти и речи о том, чтобы прививать этой вакциной людей без того, чтобы она прошла научную апробацию». При этом Франция будет использовать «Спутник V», если «вакцина получит разрешение на применение», передает ТАСС со ссылкой на BFM.

Бон подчеркнул, что «у Франции существуют и реальные решения – это вакцина Pfizer», по которой «подписаны дополнительные контракты». Он призвал «не увлекаться миражами». «В ближайшее время у нас не будет ни китайской, ни российской вакцины», – сказал Бон, пояснив, что «Спутник V» получит разрешение не ранее, чем через «несколько недель».

«То есть надо рассчитывать на период апреля-мая», – сказал он, отметив, что «в целом же такие процедуры обычно занимают примерно два месяца». Кроме того, по его словам, существует «и вопрос о производстве российской вакцины». Бон указал, что «в Италии, например, одна компания уже заявила, что способна выпускать» ее. «И если будет проведена сертификация вакцины и начато ее производство в Европе, это очень хорошо», – заявил он.

Бон также подчеркнул, что «по китайской вакцине заявка до сих пор не подана в Европейское агентство лекарственных средств». Госсекретарь заявил, что она не используется во Франции не из-за «бюрократических или административных проволочек» со стороны Европы. «Мы не будем прививать людей вакциной, которая не прошла проверку наших экспертов и европейских инстанций», – сказал он.

Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что французское правительство должно как можно быстрее разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Эстрози напомнил, что «около полусотни стран уже используют эту вакцину, и кампания по вакцинации населения там проходит хорошо».