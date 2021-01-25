Максакова тайно вернулась с Украины в Россию Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса 25 января 2021, 00:23 Текст: Елизавета Булкина

Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. «Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе. «В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях. Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось.

Американец скончался через несколько часов после прививки от коронавируса 24 января 2021, 06:53 Текст: Наталья Ануфриева

Житель США, заразившийся коронавирусом в декабре и получивший вакцину от COVID 21 января, скончался через несколько часов после вакцинации, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер. В офисе сообщили, что в декабре у пациента был положительный результат теста на COVID. 21 января ему сделали прививку, через несколько часов он скончался, передает РИА «Новости». Отмечается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения округа. Расследование началось на местном, федеральном уровнях и уровне штата, точная причина смерти пока не называется. Как отмечает телеканал Fox, неизвестно, была ли использована вакцина от компании Moderna или Pfizer. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса. В стране одобрено использование двух вакцин: Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. До этого после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer, скончались девять человек. В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Пакистан одобрил экстренное применение «Спутник V» 24 января 2021, 08:54 Текст: Алексей Дегтярев

Пакистанские власти разрешили экстренное использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в аппарате правительства. «На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, еще одна вакцина также получила разрешение на экстренное использование», – сообщил источник газеты «Доон», передает ТАСС. Отмечается, что российский препарат стал третьей вакциной в Пакистане, одобренной для экстренного применения. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Россия и Венгрия заключили договор на поставку российской вакцины. Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мясников ответил на популярные вопросы о вакцинации от COVID 24 января 2021, 07:45 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на самые частые вопросы о прививке против новой коронавирусной инфекции, затронув темы выбора вакцины, а также вакцинации при онкологии и после выздоровления от COVID-19. Мясников напомнил в Telegram, что в России доступны две вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом лекарстве по совету врача. По его словам, что пациентов с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенно важна защита от инфекции «Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Тем не менее, мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий», – пояснил врач. Переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. Медик уточнил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса. «Чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40%», – пояснил специалист. Он также развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител. Кроме того, врач призвал перенесших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител: по его словам, у таких людей есть клеточный иммунитет – клетки «памяти», которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса в августе. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID 24 января 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

Протекание коронавируса у больных может отличаться в зависимости от принадлежности к этнической группе, об этом свидетельствует исследование Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust. Всего было проанализировано 1 тыс. 737 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты были старше 16 лет и поступили в пять разных больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал BMJ Open, где было опубликовано исследование. Среди изученных случаев было 538 больных из Азии, 340 чернокожих и 707 белых людей. К 30 дню болезни умерло 511 пациентов, что составило 29% от общего числа. Уточняется, что выходцы из этнических меньшинств были моложе, при этом выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а темнокожие пациенты в 1,8 раз чаще, в сравнении с белокожими, поступали в отделение интенсивной терапии. Что касается вероятности смерти, у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. Также вероятность попасть на ИВЛ у выходцев из Азии и темнокожих пациентов была выше на 50-80%. Поясняется, что исследование свидетельствует о непропорциональном влиянии коронавируса на представителей разных этнических групп. Ранее ученые выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста 24 января 2021, 20:24 Текст: Ксения Панькова

В нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщили СМИ. Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны, передает РИА «Новости». 18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста. Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса 24 января 2021, 15:00 Текст: Алексей Дегтярев

В Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила представитель госслужбы по контролю над лекарственными препаратами при минздраве страны Ругиле Пильвинене. «Поступило несколько десятков жалоб на недомогание после сделанной прививки. Люди жалуются на боль в мышцах, рвоту, головную боль. Есть случаи резкого повышения температуры», – цитирует ТАСС заявление Пильвинене в эфире национального радио. По ее словам, некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась. Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Вспышка COVID произошла на заводе Airbus в Гамбурге 24 января 2021, 18:05 Текст: Ксения Панькова

Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге, на карантин помещены около 500 сотрудников. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя ведомства по социальным делам и вопросам здравоохранения города Мартина Хельфриха, COVID-19 пока выявлен у 21 работника предприятия. На данный момент неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме коронавируса. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие, передает ТАСС. Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек. 20 января канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. Ранее Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Голикова оценила возможность введения международного сертификата о вакцинации от COVID 24 января 2021, 00:51 Текст: Елизавета Булкина

Единый международный сертификат о вакцинации против коронавируса согласовать невозможно из-за множества нюансов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «России 24». «Да мне кажется, что это (...) невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат – желтая лихорадка», – передает ее слова РИА «Новости». Голикова пояснила, что о едином документе очень сложно договориться, потому что существует огромное количество нюансов. По ее мнению, следует опираться на ВОЗ, которая вырабатывает международные правила в этой части. Ранее Голикова заявила, что международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки. Во Франции задумались о новом карантине 24 января 2021, 10:34 Текст: Елена Мирошниченко

Во Франции власти могут ввести третий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщают французские СМИ. Как заявил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Journal du Dimanche. Отмечается, что на решение ввести новый карантин повлияло распространение «британского» коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели. По словам источника, вопрос о введении карантина практически решен, однако, уточняются его сроки. Вероятнее всего, карантин продлится три недели. Выступление Президент Франции Эмманюэль Макрон должно состояться 27 января, уточняет издание. Напомним, парижский Диснейленд отложил возобновление работы до 2 апреля из-за ухудшения санитарной ситуации в Европе. Изначально открытие планировалось на 13 февраля. Порядка 100 тыс. жителей Франции за две первые недели января прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили источники во французском правительстве. В России зарегистрировали 21,1 тыс. случаев коронавируса 24 января 2021, 11:07 Текст: Алексей Дегтярев

Количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 21 тыс. 127 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 тыс. 127 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 306 (10,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости». За все время в России зарегистрировали 3 млн 719 тыс. случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,57%. Также за сутки от COVID-19 излечились 22 тыс. 445 человек. В Москве выздоровели 5117, в Санкт-Петербурге – 2260, в Подмосковье – 1189. За прошлые сутки в России выявили 20 тыс. 921 случай коронавируса. Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID 24 января 2021, 16:55 Текст: Елена Мирошниченко

Египет в ближайшее время готов зарегистрировать три вакцины от коронавируса, среди которых есть российская, заявила министр здравоохранения Хала Зайд. Она уточнила, что страна уже сделала первые шаги для регистрации китайской, британской и российской вакцин, передает РИА «Новости». Всего Египет заключил контракты на поставку 100 млн доз разных препаратов от коронавируса. Также министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медикам. Ранее Египет анонсировал испытания российской вакцины «Спутника V». Также сообщалось, что Египет рассчитывает на совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», эта тема обсуждается соответствующими ведомствами двух стран. В германской фирме по уходу за пожилыми уволили отказавшихся прививаться работников 24 января 2021, 13:41 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии руководитель одной из фирм по уходу за инвалидами и престарелыми людьми уволил семерых работников, отказывавшихся прививаться от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ. Глава фирмы по уходу за людьми в городе Дессау-Рослау Рене Вильмер уволил нескольких сотрудников, отказавшихся сделать прививку, это стало первым случаем увольнения сотрудников в стране по такой причине, передает ТАСС со ссылкой на Build. Вильмер потребовал от работников сделать прививку, но трое отказались выполнять требование, еще четверо не смогли определиться. Руководитель фирмы дал им два дня на принятие решения, но сотрудники не стали прививаться и были уволены. «Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность», – сказал Вильмер. Отмечается, что ему стали поступать угрозы убийство со стороны противников вакцинации. Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС 24 января 2021, 15:22 Текст: Елена Мирошниченко

Третья вакцина от коронавируса может выйти в Европе на следующей неделе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Мы имеем все основания надеяться, что на следующей неделе или до конца января третья по счету вакцина будет выведена на рынки. Это увеличит количество имеющихся у нас в наличии [доз] вакцины», – заявил Мишель в эфире радиостанции Europe 1, передает ТАСС. Он не уточнил название вакцины, однако, по данным радиостанции, речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Мишель рассказал о доверии населения к вакцинам и даже о желании сделать прививку. При этом он отметил, что «будет весьма трудно достичь поставленной цели вакцинировать 70% населения к лету нынешнего года». Ранее стало известно, что Франция готовится к введению третьего локдауна из-за распространения коронавируса. Как заявил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID 24 января 2021, 19:17 Текст: Ксения Панькова

Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом, сообщило государственное радио Kan. По данным радиостанции, эта мера вводится сроком на одну неделю для предотвращения распространения COVID-19 в стране, передает ТАСС. Ранее радиостанция Kan сообщала, что известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Напомним, СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Петербург обошел Москву по числу выявленных случаев коронавируса за неделю 24 января 2021, 13:18 Текст: Елена Мирошниченко

За неделю в Москве было выявлено 21478 заболевших, в то время как в Петербурге за аналогичный период было выявлено 22116, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания. За прошедшую неделю в России было зафиксировано минимальное количество заболевания коронавирусом с начала ноября, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба. В Москве ситуация стабилизировалась с начала октября, за неделю было выявлено всего 21478 случаев. В Санкт-Петербурге показатель вырос до 22116 заболевших за неделю. Заболеваемость в городе остается на высоком уровне – в среднем 58,7 случая в сутки на 100 000 человек. Ранее сообщалось, что количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 21 тыс. 127 человек.