Создатель «Спутник V» оценил безопасность прививания беременных

Беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось, заявил заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов.

«Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью, тератогеностью, поэтому в общем-то нет каких-то ограничений в отношении беременных. То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, – конечно, не проводилось», – заявил Логунов на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он добавил, что пока данные по этому вопросу были получены после исследований на животных, в этом вопросе вакцина показала себя хорошо.

Логунов руководит группой ученых по созданию вакцины «Спутник V».

Также Логунов сообщал, что иммунитет у привитых вакциной «Спутник V» сотрудников Центра сохраняется на протяжении уже девяти месяцев.

Ранее Логунов также сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.