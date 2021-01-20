Объявлено о сохранении иммунитета у привитых «Спутником V» на протяжении девяти месяцев

Иммунитет у привитых вакциной «Спутник V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется на протяжении уже девяти месяцев, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.

«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили», – сказал он.

Он добавил, что уровень антител IgG у вакцинированных против коронавируса выше, чем у переболевших. «Но у этого есть довольно понятно объяснение – при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее Логунов также сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.