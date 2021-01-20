Названы сроки исследования вакцины «Спутник V» среди детей

Клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.

«В отношении детей вакцина, конечно, не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой. Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года», – сказал он, передает ТАСС.

Логунов также сообщил, что почти 32 тыс. добровольцев получили оба компонента вакцины «Спутник V». «На настоящий момент заканчивается набор добровольцев в третью фазу клинических исследований. Сегодня более 33 тысяч получили первую дозу компонента, и уже почти 32 тысячи получили оба компонента», – сказал он, передает РИА «Новости».

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.