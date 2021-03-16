Гинцбург озвучил планы по исследованию «Спутника V» на детях

Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.

2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.

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