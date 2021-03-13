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Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» во всех возрастных категориях
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», – рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Продолжительность действия этого вакцинного препарата, как отметил Гинцбург, будет очень длительной. «Мы надеемся, что два года и более», – добавил он. К ноябрю, по его словам, 70% населения России будут провакцинированы от коронавируса.
Глава центра также сообщил, что вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически уже готова к применению, передает ТАСС.
Кроме того, Гинцбург рассказал, что «Спутник V» на первой позиции по своему качеству среди всех вышедших в мире в массовый оборот вакцин против COVID-19.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.
За минувшие сутки в России выявлено 9 тыс. 908 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания.
Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»
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На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.
«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС.
Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19».
В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он.
Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник.
При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения.
На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.
Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times.
«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.
По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.
«Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post.
Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна
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Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).
«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки.
Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.
Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.
Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.
Вакцинировавшийся в России немец поделился ощущениями от «Спутника V»
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» – лучший вариант из всех существующих препаратов, сообщило немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.
«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», – передает РИА «Новости» слова Хайлемана.
Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.
Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться».
В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID
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Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times.
По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна».
По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы.
С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос.
Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он.
По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта.
Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата.
Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя.
Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca
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Европейский регулятор по лекарственным срдствам (EMA) порекомендовал дополнить список возможных побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca острыми аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока.
«После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием «неизвестная частотность», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЕМА.
Регулятор пояснил, что рекомендация основана на исследовании 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди 5 млн вакцинаций в Британии. В EMA отметили, что связь реакции с вакциной была вероятной как минимум в нескольких из этих случаев.
Риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату, но не входил в список возможных побочных эффектов, добавили в EMA.
В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.
В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные».
Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом.
Глава Минздрава Словакии подал в отставку после скандала со «Спутником V»
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи намерен уйти в отставку, чтобы прекратить скандал из-за поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Две коалиционные партии сделали мою отставку условием того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту», – передает слова Крайчи «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.
«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявил премьер.
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Путин заявил о борьбе на мировом рынке вакцин
В мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности.
«На рынке вакцин идет борьба», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Ранее Госдеп США заявил, что российские спецслужбы якобы ведут информационную войну с западными вакцинами. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в мире началась «вакцинная война».
Резкое снижение смертности от коронавируса зафиксировано в Москве
В феврале число жителей Москвы, для которых коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось более чем вдвое по сравнению с январем, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Департамент проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года. В январе в городе зарегистрировано 16347 смертей, что на 199 человек меньше, чем в декабре 2020 года. Однако уже в феврале снижение по отношению к январю составило 3806 человек. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев – это объясняется смертностью от коронавируса: в январе он стал основной или сопутствующей причиной смерти для 5588 человек, в феврале – для 3113, сообщается на сайте департамента.
При этом в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 5038 человек, а в феврале – для 2340 человек. В это число входят даже спорные случаи. Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где коронавируса выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
Напомним, случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад. В столице, которая все это время лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли – 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 млн человек. Несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в России существенно ниже, чем во многих других странах – 578 летальных исходов на 1 млн человек.
Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны
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Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин.
Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры.
«Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он.
Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры.
«Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее.
Сербский министр: Информационная кампания против «Спутника V» обречена на провал
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Информационная кампания против российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет успешной, заявил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, руководитель межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
«Российская вакцина «Спутник V» завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», – сказал Попович ТАСС.
Ранее российские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле сообщили, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». В ходе этой кампании планируется провести инсценировку массовой гибели пациентов после использования препарата.
Власти Сербии заявили о начале производства вакцины «Спутник V»
Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется до 20 мая текущего года, заявил в четверг министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
«Производство российской вакцины «Спутник V» в институте вирусологии «Торлак» начнется до 20 мая текущего года», – цитирует Поповича его пресс-служба, передает ТАСС.
Ранее президент страны Александр Вучич заявил, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. Напомним, «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
ВОЗ отреагировала на отказ стран от вакцины AstraZeneca
Эксперты ВОЗ изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил представитель организации.
Представитель ВОЗ заявил, что как только у ведомства «появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», передает РИА «Новости».
Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Затем на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
В данный момент на рынке ЕС авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (два контракта до 460 млн доз), AstraZeneca (до 400 млн доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 млн доз с опцией допзакупки еще 200 млн).
Напомним, в феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
В Минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Байден выступил с обращением к американцам в годовщину начала пандемии
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Президент США Джо Байден в годовщину начала пандемии выступил с телевизионным обращением к американцам и озвучил следующие шаги по преодолению ситуации с коронавирусом.
Как сообщил Белый дом, Байден в обращении сосредоточился на трех основных темах: многочисленных жертвах коронавируса, унесшего в США более полумиллиона жизней, работе своей команды по ускорению вакцинации и увеличению числа прививочных пунктов, следующих шагах по преодолению пандемии, передает РИА «Новости».
Ранее Байден обещал 100 млн уколов за 100 дней. «Мы побьем эту цель», – пообещал Байден в четверг в видеообращении. «Ни одна страна в мире не сделала подобного», – добавил Байден. По его словам, сейчас прививки доступны лишь определенным возрастным и социальным группам.
«Сегодня я объявляю, что распоряжаюсь, чтобы каждый штат и территория США сделали так, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее, чем к 1 мая», – сказал он.
По его словам, это не означает, что каждый американец обязательно будет привит к этому времени, но будет обеспечена возможность получить вакцину.
«Если мы сделаем все это, если каждый сделает то, что должен, если мы сделаем это вместе, то есть хороший шанс на то, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе, устроить пикник или барбекю и отпраздновать День независимости», – сказал Байден.
«Это не означает большие группы с большим количеством людей, это означает небольшие группы, которые смогут встретиться», – уточнил Байден.
«Мы отметим не только нашу независимость как страны, но и нашу независимость от вируса», – добавил президент США. При этом он призвал граждан «не расслабляться» и сделать прививку, когда придет их очередь.
Выступая с телеобращением, Байден осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае. «Это неправильно, это не по-американски и это должно прекратиться», – сказал Байден.
В пятницу Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 155 047 человек, скончались 529 267 пациентов с выявленным коронавирусом.
Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США
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Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов, сообщило американское издание Politico со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
По информации CDC, в 2020 году жертвами нового коронавируса стали около 400 тыс. американцев, что обеспечило 15-процентный рост общего количества смертей в США. Как уточнили в ведомстве, заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти американцев в 2020 году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, передает ТАСС.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных американских властей, всего за время пандемии на территории США коронавирусом заразились более 29 млн человек, более 529 тыс. умерли.
Напомним, в феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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