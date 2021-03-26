Китай счел ошибкой «вакцинный национализм»

«Вакцинный национализм» является ошибкой, поскольку если вакцина эффективна и может помочь людям бороться с эпидемией, не важно, где она произведена, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Я полагаю, что позиция Китая в отношении того, что вакцины должны быть глобальным общественным благом, всем должна быть предельно ясна. До тех пор, пока хотя бы один человек небезопасен, никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, поэтому мы делаем все возможное, чтобы поставить вакцины странам по всему миру, и в рамках наших возможностей оказываем им помощь и поддержку в ответ на запросы в соответствии с требованиями соответствующих стран», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По ее мнению, вовсе не важно, произведена вакцина в Китае или в другой стране – если она безопасна и может помочь людям бороться с инфекцией, то это хорошая вакцина. При этом она добавила, что есть некоторые страны, запасы вакцин которых намного превышают потребности населения, что привело к возникновению «вакцинного национализма». «Мы считаем, что это ошибка», – подчеркнула она.

«Китай готов работать с другими странами, включая Францию, для укрепления международного сотрудничества в области вакцин», – добавила представитель МИД.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».

Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами».