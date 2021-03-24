Памфилова назвала самое заметное явление российских выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала об особенностях проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 2021 году и назвала самое заметное явление российских выборов за последние годы.

Самым заметным явлением российских выборов Памфилова назвала изменение отношения россиян к избирательному процессу «в виде существенного роста доверия и к выборам в целом, и к самой избирательной системе». «Это фиксируют все социологические исследования. Люди видят, как много сделано и для прозрачности выборов, их подконтрольности обществу, и для удобства и доступности голосования, и как бережно система относится к каждому голосу. Люди оценили расширившиеся для них возможности в сопричастности к управлению и развитию страны», – заявила глава ЦИК в интервью «Российской газете».

«Понимая востребованность онлайн-голосования у активных избирателей, мы, с одной стороны, весьма интенсивно, а с другой – предельно аккуратно, шаг за шагом, идем к внедрению этого дополнительного способа реализации избирательных прав граждан. В сотый раз подчеркну: не вместо традиционных способов голосования, а наряду с ними, чтобы у людей был выбор, как голосовать», – добавила Памфилова.

Она указала, что на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы планируется провести дистанционное электронное голосование в очень ограниченном масштабе, и только в том случае, если будет твердое убеждение, что программно-технический комплекс полностью к этому готов.

Именно поэтому, указала она, будут проведены две масштабные системные тренировки в мае и в сентябре. «Хочу отметить, что в них будут участвовать все 85 субъектов России, и нагрузка на систему будет на порядок больше, чем затем на выборах, – запас прочности не повредит! По итогам тренировок мы и будем определяться, кто из 11 регионов, подавших заявки на дистанционное голосование, будут в нем участвовать. Плюс Москва. И конечно, приоритетом является обеспечение безопасности всей системы, защита от любого внешнего вмешательства», – указала глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что избирателю, который будет участвовать в дистанционном электронном голосовании в 2021 году, впервые будет предоставлена возможность проголосовать на всех уровнях выборов, которые будут проходить в Единый день голосования, в соответствии с его активным избирательным правом.

Всего на проведение онлайн-голосования от регионов подано 11 заявок, при этом онлайн-голосование пройдет только в шести из них. «Фаворитов у нас нет, но есть понимание, кто может участвовать, а кто еще не готов. Одного желания мало, должны быть, как в математике, необходимые и достаточные условия. В первую очередь необходимо иметь существенное количество избирателей региона с подтвержденными учетными записями на портале госуслуг. При этом субъектовая избирательная комиссия должна быть готова к проведению разъяснительной работы со всеми участниками избирательного процесса. Также должен быть сформирован независимый наблюдательский пул экспертов и специалистов для работы в общественном штабе региона по наблюдению за выборами, где будет размещен узел блокчейна для наблюдения за ДЭГ. Сейчас пока мы убеждены, что с этим справятся те регионы, где ДЭГ уже проводился», – отметила она.

Комментируя нововведения, согласно которым за клевету в Сети можно получить реальный срок, Памфилова напомнила, что ЦИК –не карательный орган и никому не желает ограничительной во всех смыслах «диеты». «Но те, кто осознанно идет на фабрикацию информационных подтасовок, должны задуматься о возможных последствиях. В то же время мы прекрасно понимаем, что уже сформировано и набирает обороты многопрофильное поточное «производство» самой разнообразной «продукции», направленной на дискредитацию выборов, капитально сконструированное и щедро оплачиваемое. Определенный опыт ликвидации разного рода «информационных помоек» у нас уже накоплен, будем его творчески развивать и приумножать», – отметила она.

Отвечая на вопрос о возможных готовящихся провокациях на выборах в Госдуму, Памфилова предположила, что «разного рода информационных подтасовок и «художественно», с фантазией оформленных вымыслов о «нарушениях» будет немало, поскольку «партнерам» надо любой ценой «снести», дискредитировать предстоящие выборы в России».

«А как иначе восстановить подмоченную репутацию «демократического гуру», привыкшего всех поучать, после провальных президентских выборов с тысячами потерянных голосов и многообразными электоральными казусами? Вся логика нынешней заокеанской истерики в отношении России подсказывает, что попытка с их стороны сполна «оттоптаться» на наших выборах неизбежна. В основном усилиями тех, кто живет здесь, но служит им. В то же время мы не собираемся взваливать на них вину непосредственно за свои промахи – также открыто будем их вскрывать и исправлять. При этом мы уверены в собственных силах и готовы провести предстоящие выборы достойно», – заключила глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что Россия в будущем может перейти к дистанционному голосованию в масштабах всей страны, однако для этого необходимо отработать все механизмы.