Эксперты объяснили перевооружение российских АПЛ «Калибром», «Ониксом» и «Цирконом»

«Размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России», - заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщение источника в военно-промышленном комплексе о том, что многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». «Такое перевооружение повысит эффективность всего флота и добавит серьезных очков нашей стране в международной политике. Далее стоит вопрос о размещении этих систем и на надводных кораблях», – сказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». По словам источника,«контейнеры для этих ракет универсальны». В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами». «Боекомплект атомных подводных лодок можно будет конфигурировать с учетом выполняемых задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. В целом, заметил эксперт, оснащение всех АПЛ ракетами новейшего типа, в том числе гиперзвуковыми – часть модернизации ВМФ. «Атомные подлодки перевооружают ракетами в плановом порядке. АПЛ проектов 885 и 949 – подводные крейсера, причем лодки проекта 885 «Ясень» – это совсем новый тип. Корабли 971-го проекта – многоцелевые подлодки», – пояснил Шеповаленко. В 1980-е годы подлодки ВМФ Советского Союза оборудовались ракетами аналогичных типов для действий по береговым целям, указал собеседник. «Но в силу договоренностей с американцами ракеты быстро убрали сначала на склады, а потом – и вывели эксплуатации», – отметил эксперт. Сейчас же предполагается, что ВМФ действует в двух ипостасях: «флот против флота» и «флот против берега» – это значит, что подводные лодки становятся универсальной платформой для действий и против кораблей противника, и против его береговых объектов, – пояснил Шеповаленко. Подобная тактика присуща флотам всех технически развитых государств, в частности это магистральная концепция развития ВМС США, подчеркнул замдиректора Центра АСТ. По словам Ненашева, ракеты «Калибр» уже доказали свою высокую эффективность в войне с международным терроризмом в Сирии – «когда из Каспия за 1,5 тысячи километров наносится ракетный обезоруживающий удар высокой точности. Таким образом целые системы террористов уничтожались нашими «Калибрами», – напомнил собеседник. «Поэтому сейчас, – добавил Ненашев, – задача номер один состоит в размещении этих вооружений на атомных подводных лодках. На дизельных электрических подлодках они уже размещены. Это мощное решение, потому что оно будет усиливать в целом систему обороны и безопасности нашей страны». Особый акцент на гиперзвуковых ракетах «Циркон» эксперт объяснил их ожидаемой эффективностью в регионе повышенного интереса со стороны многих стран - Арктике. Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний. Напомним, неатомные подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием.

«Американцам потребуется от пяти–шести до 10–12 лет на преодоление отставания от России в гиперзвуковых технологиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал доклад Пентагона, в котором сказано о препятствиях на пути создания американского гиперзвукового оружия. «В США сейчас не решена проблема управления полетом гиперзвуковой ракеты. Также перед американцами стоит вопрос работы головок самонаведения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить захват целей и поражение подвижных целей», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков. Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Об этом свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO) – контрольно-ревизионного органа Конгресса. «Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными, – приводит ТАСС текст документа GAO. – Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы». В России, по оценке Сивкова, уже решены вышеперечисленные проблемы управления полетом гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных вооружений. «Американцам потребуется от пяти-шести до 10-12 лет на преодоление такого отставания. Оно обусловлено тем, – продолжил собеседник, – что они не уделяли этому должного внимания». Еще одну причину отставания американской оборонной отрасли в развитии гиперзвуковых технологий эксперт видит в принятой в Соединенных Штатах грантовой системе. «Для того, чтобы создать что-то прорывное, нужен целый комплекс факторов. Один из них – наличие серьезного стимула для интеллектуальной работы», – отметил Сивков. «Дело в том, что грантовая система направлена больше на достижение сиюминутных целей. Когда речь идет о создании новых, прорывных вещей, гранты выступают тормозом», – подытожил собеседник. В марте прошлого года начальник штаба вооруженных сил США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. В Пентагоне отмечали, что у Соединенных Штатов уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. В феврале этого года замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен констатировал: если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Весной 2020 года сообщалось, что модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые ракеты. В конце января этого года замминистра обороны России Андрей Криворучко заявил: государственные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. На минувшей неделе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что самые многочисленные атомные подлодки России – многоцелевые корабли проектов 949А и 971 – оснастят новым оружием, в том числе «Цирконами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.

Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий, свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса). «Целый ряд представителей Пентагона говорил, что для того, чтобы достичь целей разработки и развертывания [гиперзвукового оружия] в рамках этих программ, необходимо преодолеть целый ряд препятствий. С этой целью Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными», – приводит текст документа ТАСС. «Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы», – отмечают авторы доклада. При этом они подчеркивают, что американское военное ведомство предпринимает меры для того, чтобы устранить эти препятствия. Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.

Вероятность того, что самолет Ту-22МЗ может быть неисправен, как правило равна нулю, считает глава комитета Совета Федер

ВВС США испытывают нехватку истребителей стелс-истребителей поэтому не смогут противостоять России и Китаю в возможной войне, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн. По данным журнала, несмотря на наличие F-22 и F-35, ВВС США в целом испытывают нехватку истребителей пятого поколения. Основную же часть авиапарка составляют самолеты четвертого поколения, которые, по словам эксперта, не способны проникнуть в воздушное пространство противника незамеченными, учитывая достижения как российской и китайской систем ПВО, передает РИА «Новости». Осборн обратил внимание на то, что для превосходства в воздушном бою, необходимы скорость, скрытность и маневренность. В свою очередь, бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептула разделяет точку зрения Осборна: «ВВС США нужны самолеты, которые могут проникать в зоны действия ПВО противника», – приводит издание слова Дептула. Генерал считает, что китайские HQ-9 или российскими С-400 действительно могут создать проблему при недостаточном количестве самолетов у США. Он также отметил, что Россия и Китай наращивают парк самолетов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, поэтому, по мнению военного, американские истребители четвертого поколения вряд ли смогут одержать победу в воздушном бою. Ранее эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна. В Британии военных решили заменить беспилотниками 22 марта 2021, 16:08

Британия решила уменьшить число военнослужащих на 10 тыс. человек, это сокращение планируется компенсировать использованием новых технологий и беспилотников, сообщают СМИ. «Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тыс. человек, вооруженные силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений. Правительство представит стратегию [модернизации вооруженных сил] сегодня позже, но следует ожидать существенного сокращения численности армии, количества танков и самолетов», – цитирует РИА «Новости» Yorkshire Evening Post. По официальным данным, численность британских сухопутных сил составляет 81 550 человек. Планы сократить число военных противоречат заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он не намерен «сокращать численность армии ни в каком виде», обращает внимание издание. Глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что реформа не приведет к сокращению боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями. Ранее Британия заявила о создании подразделения, специализирующегося на участии в гибридных конфликтах. Все многоцелевые АПЛ России решили вооружить «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами» 24 марта 2021, 04:31

Все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами». Он добавил, что «контейнеры для этих ракет универсальны», передает РИА «Новости». В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами». Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний. Напомним, неатомные подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием. В Белоруссии стартовали совместные с Россией тактические учения 22 марта 2021, 22:47 Текст: Антон Никитин

Торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии, сообщило Минобороны России. «На полигоне Осиповичский вооруженных сил Республики Беларусь в Могилевской области состоялась официальная церемония открытия активной фазы совместных белорусско-российских батальонных тактических учений с участием личного состава Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации», – приводит сообщение Минобороны России ТАСС. В рамках сводного подразделения были проведены тренировки по отработке совместных действий по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования. Как уточнили в Минобороны, от России в учениях принимают участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ВС Белоруссии задействовано более 400 человек и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения. Учения плановые и продлятся до 27 марта. Напомним, в прошлый понедельник в Нижегородской области стартовали совместные военные учения России и Белоруссии. В минувшую пятницу военнослужащие России и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали реку Люлих в Нижегородской области. Кроме того, в ходу учений Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС России в Белоруссию. Российские и белорусские военные начали отработку засад 23 марта 2021, 14:29 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусские и российские военные в ходе учений на полигоне в Белоруссии отработают засадные действия против условного противника, сообщила пресс-служба минобороны республики. «На полигоне «Осиповичский» стартовала активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения... В течение трех дней активной фазы военнослужащие совместно отработают ведение засадных действий против условного противника усиленным десантным батальоном, а также сопровождение колонны тыла бригады с преодолением водной преграды», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Учения проходят с 14 по 27 марта в Могилевской области, их разделили на три этапа. В них задействованы порядка 100 военнослужащих десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Белорусские военные представлены десантниками из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. На полигоне задействованы свыше 700 белорусских военнослужащих. Напомним, торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник. В прошлый понедельник в Нижегородской области прошли совместные военные учения России и Белоруссии. В минувшую пятницу военнослужащие России и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали реку Люлих в Нижегородской области. Кроме того, в ходу учений Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС России в Белоруссию. Новый снегоболотоход на базе военного тягача создан в России 22 марта 2021, 10:07 «Военно-промышленная компания» (ВПК) разработала гражданскую многоцелевую машину повышенной проходимости на базе военных тягачей МТ-ЛБ и МТ-Лбу, сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий. «Конструкторами ВПК была разработана обоснованная и подтвержденная расчетами программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения. В основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями компании и ее стратегическими партнерами», – цитирует его ТАСС. По его словам, в ходе модернизации тягачи семейства МТ-ЛБ получают новую комфортабельную кабину вместимостью до шести человек, современный двигатель отечественного производства мощностью 450 л. с., большую грузовую платформу с откидным задним бортом. «При грузоподъемности 4 или 5 т в зависимости от модификации модернизированные МТ-ЛБ и МТ-ЛБу сохранят возможность преодоления водных преград вплавь», – добавил глава ВПК. Тягачи семейства МТ-ЛБ являются одними из наиболее распространенных образцов многоцелевой армейской техники, подчеркнул Красовицкий. «Хорошо зарекомендовавшие себя во время службы в советской и российской армиях, а также в армиях ряда зарубежных стран транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-ЛБу в большинстве своем в настоящее время выработали свой ресурс. На сегодняшний день только в нашей стране насчитывается более 7 тыс. таких машин», – отметил он. Как сообщил глава ВПК, новая машина будет впервые представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке. Напомним, год назад сообщалось, что в России начались ходовые испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф, призванного заменить советский МТ-ЛБ. В Крыму начались учения зенитчиков ВДВ 23 марта 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения стартовали в Крыму, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники», – приводит текст сообщения ТАСС. Тактические учения проходят на военном полигоне «Опук» в восточной части полуострова. Руководит ими заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Геннадий Винник. В понедельник подразделения полка перебросили из Новороссийска в Крым железнодорожным транспортом. «Подразделения отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий зенитным ракетным полком по прикрытию частей и подразделений соединения от ударов средств воздушного нападения противника в ходе десантно-штурмовых действий и противодесантной обороны морского побережья в условиях активного воздействия и применения средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов противника», – говорится в сообщении. Кроме того, в рамках учения будут отработаны десантирование и ведения боевых действий по прикрытию подразделений соединения в ходе захвата аэродрома и обороны морского побережья, с проведением боевой стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба». Напомним, 16 марта ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. 17 марта в Черное море зашел испанский фрегат «Мендес Нуньес». 19 марта в Черное море зашел крейсер ВМС США «Монтерей». В тот же день Грузия и НАТО провели совместные учения в Черном море. Позже в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США «Томас Хаднер». На этом фоне все подлодки ЧФ вышли в море. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему НАТО наращивает свое присутствие в Черном море и что ВМФ России мог бы этому противопоставить? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР 23 марта 2021, 12:33 Текст: Алина Назарова

Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды за два месяца смогли освободить около 30 городов, на севере страны остаются еще несколько городов под контролем боевиков, сообщил гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. «Спустя почти два месяца после начала контрнаступления центральноафриканская армия при поддержке своих русских и руандийских союзников смогла вернуть почти 30 городов, оккупированных повстанцами. Российские инструкторы играют роль мотиватора в центральноафриканских войсках, которые борются с преступниками», – заявил Иванов, передает РИА «Новости». По данным его источников, на севере страны все еще есть города, которые FACA должны освободить. «Российские инструкторы также играют роль в обеспечении безопасности конвоев на коридоре Белоко – Банги, который является главной осью снабжения Банги и городов страны продуктами питания и другими предметами первой необходимости», – добавил он. В некоторых областях это делается без боя, поскольку боевики CPC («Коалиции патриотов за перемены)» сбегают до прибытия лоялистских сил, отметил Иванов. В настоящее время это происходит в городе Мобейи на юге ЦАР, где элементы UPC («Союз за мир в ЦАР») Али Дарассы оставляют свои позиции после того, как члены ВС ЦАР (FACA) и их союзники оказались в Алиндао в нескольких километрах от Мобейи. Иванов отметил, что в освобожденных городах возобновились работы. Однако, к примеру, в городе Иппи в префектуре Уака в центре страны находятся около 10 тыс. внутренне перемещенных лиц. «Эти люди живут в тяжелых условиях и нуждаются в экстренной гуманитарной помощи», – сказал он. В ЦАР 14 марта проходил второй тур парламентских выборов. В 49 избирательных округах избиратели голосовали повторно, а в 69 округах, где в декабре голосование не проводилось из-за нападений повстанцев, прошел только первый тур голосования. Изначально первый тур прошел 27 декабря. Тогда же в стране состоялись президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны город Банги. Мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов, однако позднее часть из них была освобождена. По просьбе правительства ЦАР Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков. Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух ракет 24 марта 2021, 05:30 Текст: Наталья Ануфриева

Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет. В КНШ что наблюдали за запуском в режиме реального времени, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. Ранее газета The Washington Post сообщила, что «КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи», так как обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям. Об испытаниях, по сведениям издания, узнали американские разведслужбы. При этом в Вашингтоне назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом». Назван срок возвращения в строй фрегата «Маршал Шапошников» 24 марта 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» после завершения испытаний вернется в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) до конца 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Маршал Шапошников» будет передан ТОФ до конца 2021 года», – сообщил источник ТАСС. Ранее предполагалось, что корабль будет передан в 2020 году. Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. В ходе модернизации большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение. Теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под 16 крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», а в перспективе – «Циркон». Напомним, в конце декабря «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран». Минобороны России договорилось о визите делегации в Армению 24 марта 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили программу модернизации армии республики и договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению, сообщила пресс-служба армянского минобороны. «Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе разговора стороны обсудили программу модернизации и реформирования ВС Армении. Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению для более подробных переговоров по указанным вопросам», – передает ТАСС сообщение армянского военного ведомства. В ведомстве уточнили, что разговор состоялся вечером 23 марта. Напомним, во вторник министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонной беседы обсудили деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе и военно-политическую ситуацию в регионе.