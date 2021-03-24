Все многоцелевые АПЛ России решили вооружить «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами»

Стало известно о тайном продолжении Нидерландами переговоров с Россией по газу

Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что торговые отношения между странами были заморожены после крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает голландский портал Follow The Money.

Портал, который провел собственное расследование, утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения. Связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям, передает РИА «Новости».

После нескольких лет застоя в двусторонних контактах диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в «Северном потоке – 2»: помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord.

Спустя несколько месяцев, как отмечает портал, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию «вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17». Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал.

«Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике», – говорится в статье.

По данным издания, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода «Северный поток – 2». Как указывает портал, «Нидерланды являются одной из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода».

В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго. «Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства «Северного потока – 2», а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим... Европа разделена по «Северному потоку – 2», и правительство Нидерландов встает на сторону России», – приходит к выводу голландский портал.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17.

Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз – Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей компании могут допустить к месту реконструкции крушения MH17.

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