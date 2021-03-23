В Москве спрятавшего тело знакомой в мусорном баке приговорили к девяти годам

В Италии не согласились с мнением ЕК о «ненужности» «Спутника V» ЕС

Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д’Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

Как заявил министр столичной области Италии по вопросам здравоохранения, «Европе нужно много эффективных вакцин», поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами. К тому же, по его мнению, важно организовать производство вакцин, включая «Спутник V», в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии, передает ТАСС.

«Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», – сказал Д’Амато.

Он убежден, что в вопросах вакцинации требуется «глобальное видение». «Вакцинация продлится в ближайшие годы, примерно как от гриппа, и важно обеспечить вакцинами весь мир, чтобы истребить COVID, потому что если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится», – сказал Д’Амато. «В декабре мы будем должны начинать новый этап кампании по вакцинации. Пока ученые не пришли к единому мнению, но похоже, что эффект от вакцины длится семь-восемь месяцев. Поэтому важно защищаться от вариантов», – добавил министр.

Д’Амато выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее закончит оценку российской вакцины. Он сообщил, что в Лацио есть фармацевтическая компания, которая готова рассматривать ее производство. Министр подчеркнул, что контракты о производстве заключаются между компаниями на двусторонней основе. При этом он упомянул Reithera, компанию с государственным участием, у которой есть необходимые производственные мощности.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

В пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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