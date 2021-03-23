В НАТО пообещали учитывать изменения климата при планировании миссий

Альянс должен адаптировать планирование миссий и операций к климатических изменениям, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что будет обсуждаться предложение по достижению климатически нейтральных выбросов.

По его словам, климатические изменения усугубляют кризисы, делают мир более опасным. «Для НАТО необходимо четко осознать связь между изменением климата и безопасностью... Мы должны адаптировать наши миссии и операции. Военные действуют в экстремальных условиях, которые сказываются на наших силах… Цель заключается в том, чтобы оценить последствия изменения климата на наши средства и операции, мы будем интегрировать климатические изменения в планирование наших военных операций и учений», – сказал Столтенберг на совместном брифинге в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что, к примеру, «таяние ледников приведет к ужесточению конкуренции не только на севере, но и в пустынном регионе Сахель в Африке».

«Мы наблюдаем, как возрастает конкуренция за ресурсы… В Афганистане, где присутствует НАТО, прошлым летом было несколько дней, когда температура поднималась выше 50 градусов по Цельсию – это имеет влияние на нашу униформу, оборудование, технику, транспорт… Повышение уровня моря сказывается на соответствующей инфраструктуре», – сказал он.

Генсек сообщил, что главы МИД стран НАТО на встрече предварительно одобрят доклад по адаптации альянса к климатическим изменениям. «Я приветствую тот факт, что главы МИД сегодня и завтра предварительно утвердят доклад по тому, как альянс может реагировать на изменение климата и потепление», – сказал он.

Столтенберг добавил, что роль НАТО в этой области включает три аспекта: осознание связи между изменением климата и безопасностью, адаптация миссий и операций, снижение вредных выбросов в атмосферу. «Мы должны задуматься, как сократить вредные выбросы, снизить использование углеводородного топлива в наших военных операциях», – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что в рамках разрабатываемой новой стратегической концепции альянса «НАТО-2030» будет обсуждаться предложение по достижению климатически нейтральных выбросов. «Окончательное решение по этим вопросам примут лидеры государств и правительств НАТО на предстоящем в этом году саммите НАТО в Брюсселе», – заключил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами Североатлантическому альянсу.

В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.