Песков отреагировал на ситуацию с плакатом в отделе полиции Петербурга

В России запрещено использование нацистской символики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к якобы использованию такой символики на плакате в отделении полиции Петербурга.

«Использование нацистской символики запрещено в нашей стране по закону, преследуется в нашей стране по закону. Что именно висит в отделении полиции, я, к сожалению, не могу вам сказать. Я, конечно же, не могу этого знать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что впервые слышит об этом, и не в курсе, насколько этот резонансный случай.

«Если будет, что узнавать, он (президент Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее издание «Фонтанка» опубликовало фотографии стены одного из отделений полиции Петербурга, на них якобы запечатлен боевой листок «морально-психологической подготовки» личного состава.

На изображении написан лозунг «Беспощадно дави русофобию или она задавит тебя», на плакате нарисована рука, держащая змею. Согласно данным издания, в 1931 году на одном из собраний НСДАП использовался похожий плакат.