Российские спутники начнут наблюдать за Севморпутем в режиме реального времени

Спутники «Арктика-М» будут наблюдать за Северным морским путем практически в режиме реального времени, сообщил замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО «Российские космические системы» (РКС) Юрий Гектин.

«Выяснилось, что в этих областях (в Арктическом регионе) не так уж много плотных облаков, это позволяет фактически в режиме реального времени наблюдать весь Северный морской путь и помогать проходу по нему кораблей», – приводит слова Гектина ТАСС.

Съемка будет вестись с разрешением на поверхности от 1 до 4 км, а точность измерения температуры достигнет 0,1-0,2° С. В перспективе информация круглый год будет поступать каждые 15, 20 или 30 минут. При этом наблюдения будут вестись в разное время суток.

«Оборудование, установленное на спутнике, одновременно ведет наблюдение в десяти спектральных диапазонах, семь из них – тепловые, и это позволит вести наблюдение днем и ночью», – пояснил замначальника отделения РКС.

«Каждый аппарат этого типа («Арктика-М») сможет каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке Арктической зоны», – сказал он.

Все параметры будут передаваться на Землю, что позволит создавать атмосферные модели для составления более точного прогноза погоды, который будет использоваться для авиации и судоходства.

Еще одной важной задачей группировки станет наблюдение за движением льдов. «При такой частоте съемки будет видно, как двигаются ледяные поля, где образовываются большие широкие трещины», –- отметил конструктор, подчеркнув, что это поможет организовать навигацию на Северном морском пути.

Напомним, ракета «Союз-2.1б» с первым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур 28 февраля. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» должно входить два спутника. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.