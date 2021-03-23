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Имущество губернатора Пензенской области оказалось под угрозой ареста
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Имущество губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в том числе обнаруженные у него деньги, может быть арестовано в рамках расследования уголовного дела о взятках, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест. В частности, суд по ходатайству следствия может арестовать машины, счета, дорогостоящие часы, деньги, а также недвижимость», – приводит слова источника ТАСС. Он пояснил, что статья о получении взятки, помимо лишения свободы, предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме взятки.
Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, среди которых почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая. «В рамках предварительного следствия уже назначены комплексные экспертизы», – пояснил источник.
Накануне Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области до 20 мая. Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.
В воскресенье губернатора Пензенской области этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).
Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Эксперты назвали причины и последствия дела Белозерцева-Шпигеля
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«Политически ситуация у пензенского губернатора Белозерцева до сего момента развивалась достаточно неплохо. Он решил свои внутриэлитные проблемы», – заметил политолог Евгений Минченко, комментируя задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля по делу о взятках.
Возможны отставка пензенского губернатора Ивана Белозерцева с формулировкой «в связи с утратой доверия» и назначение врио главы региона, предположил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко газете ВЗГЛЯД. По его оценке, в течение ближайших нескольких недель станет известно, будут ли назначены досрочные выборы губернатора.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против губернатора Белозерцева. Он подозревается в получении взятки на сумму более 30 млн рублей, сообщила пресс-служба СК России. Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что обыски и допросы проводятся у губернатора, у двух его сыновей, в здании администрации, а также у ряда должностных лиц областной исполнительной власти.
Кроме того, дело возбуждено против главы группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывшего члена Совета Федерации Бориса Шпигеля и ряда других лиц. По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании, сообщил источник «Интерфакса».
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от экс-сенатора Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Следователи полагают, что взятки передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении контрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
«У Белозерцева были проблемы в начале прошлого года – тогда, напомню, был арестован региональный министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков», – напомнил Минченко. Экс-главе пензенского минсельхоза и его заму инкриминируют махинации с бюджетными средствами.
«Но в течение весны Белозерцев решил свои внутриэлитные проблемы. Ему дали добро, чтобы он шел на выборы – и в сентябре 2020 года он избрался на новый срок с достаточно неплохим результатом», – заметил политтехнолог. По данным Центризбиркома, за переизбрание губернатора, который руководит регионом с 2015 года, проголосовали 78,72% избирателей.
«Еще раз отмечу, с политической точки зрения ситуация развивалась достаточно неплохо. Что же касается проблем с правоохранительными органами, то это другая история», – резюмировал эксперт.
Задержанный по тому же делу, что и Белозерцев, экс-сенатор Шпигель исторически был тесно связан с Пензенской областью, отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Еще с конца 1990-х компания Шпигеля «Биотэк» работала с местным фармпредприятием «Биосинтез». «Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по «прорывному» лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку в 2003 году был делегирован губернатором Василием Бочкаревым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет. Параллельно – купил областную «Фармацию»», – указал Хинштейн.
Белозерцев – первый задержанный в этом году губернатор, констатировал Хинштейн. «Предполагаю, не последний», – добавил депутат Госдумы.
«Понятно, что работа по выявлению коррупционеров в России ведется системно, – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. – Губернаторы в России находятся в сфере особого внимания – те люди, которые непосредственно возглавляют регионы, управляют бюджетами, определяют исполнение многих федеральных политик».
При этом, добавил собеседник, не следует политизировать решения по привлечению того или иного регионального руководителя к ответственности. «Как только у силовиков появится доказательная база, достаточная для возбуждения уголовного дела, они приступают к оперативному реагированию»,– рассуждает Баширов. Ситуация, при которой госслужащие оказываются замешаны в махинации с госконтрактами, совсем не редка, заметил эксперт.
«Как правило, от того, как чиновник составляет условия проведения конкурса или условия получения некоего контракта, зависит – кто выиграет, – указал Баширов. – Могут быть введены критерии, которые не позволят конкурирующим компаниям получить госконтракты. Тогда выигрывает кто-то, кто выгоден данному чиновнику – и он может назвать определенную цену, которая, как правило, бывает выше, чем у конкурента. Соперников отсекают по формальным признакам. После этого и образуются суммы в наличных, подобные тем, что были – насколько известно – найдены у Белозерцева на рабочем месте и по месту жительства».
Дело Белозерцева – Шпигеля получит межрегиональный характер и станет первым в своем роде, отмечается в публикации принадлежащего Баширову Telegram-канала «Политджойстик». «Биотэк» Шпигеля получала медицинские госконтракты во многих регионах России и все они будут подвергнуты ревизии», – делается прогноз автором.
«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в Следственном комитете.
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При обыске у губернатора Пензенской области нашли около 500 млн рублей
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В ходе обыска в доме задержанного по подозрению в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей», – приводит слова источника ТАСС.
По версии следствия, Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля «Мерседес», основную часть – в виде денег.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело, он задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. СК опубликовал кадры обыска в кабинете губернатора Пензенской области. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны сотрудники пензенского представительства при правительстве России.
В отношении губернатора Пензенской области возбудили дело
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Возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, он подозревается в получении взятки на сумму более 30 млн рублей, сообщила пресс-служба СК России.
«На основании материалов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.
Отмечается, что взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
Как отметили в СК, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски.
«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники МВД России проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым по делу о превышении должностных полномочий.
Опубликованы кадры обыска в кабинете губернатора Пензенской области
Следственный комитет России опубликовал видео с обыска в рабочем кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по делу о взяточничестве.
На видео, опубликованном СК на своем канале в Youtube, показано, как Белозерцев в сопровождении силовиков открывает дверь в свой рабочий кабинет в здании правительства региона. На кадрах видно, как губернатору передают документ, который он подписывает, после этого в помещении проводится обыск, силовики передвигают книги в шкафу. На видео отключен звук.
Ранее пресс-служба СК России сообщила, что в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело, он задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.
Арестован еще один фигурант дела пензенского губернатора
Басманный суд Москвы арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению Шпигель по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.
Евгения Шпигель стала четвертой из шести фигурантов этого дела, которых к настоящему моменту Басманный суд поместил в СИЗО.
По данным суда, женщина работает финансовым директором «Биотэк». Следствие считает, что она выступала одним из посредников при передаче взяток наряду с другими фигурантами и «неустановленными лицами». Таким образом, следствие продолжает поиск пока других предполагаемых коррупционеров.
Защита просила не арестовывать ее, ограничившись другой мерой пресечения, однако суд встал на сторону СК.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. До 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.
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Суд арестовал губернатора Пензенской области
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Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 20 мая», – сказала она, передает РИА «Новости».
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Пензенский губернатор не признал вину в получении многомиллионной взятки
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также другие фигуранты по его делу не признают вину в получении взятки, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела ее не признал», – сказал источник ТАСС, добавив, что с губернатором продолжаются следственные действия. Он задержан до избрания меры пресечения.
Тем временем член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая его в ИВС, сообщила, что бывшему сенатору и бизнесмену Борису Шпигелю, подозреваемому в даче взятки Белозерцеву, стало плохо в изоляторе на Петровке, ему вызывали скорую помощь.
«У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС. Сотрудники изолятора уже вызывали ему скорую и готовы сделать это еще раз по первому требованию задержанного», – сказала Дружинина.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Пензенский губернатор доставлен в московский изолятор
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Задержанный по подозрению во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доставлен в один из московских изоляторов, рассказал источник в правоохранительных органах.
В понедельник Басманный суд может решить вопрос о мере пресечения Белозерцеву. Ранее сообщалось, что обвинение намерено просить об аресте, передает РИА «Новости».
Тем временем «Коммерсант» сообщил, что Белозерцева заподозрили также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.
Так, с момента, когда Белозерцев стал губернатором, Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд рублей. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем 100 организациях и ведомствах. Самые серьезные – более чем на 1,5 млрд рублей – были обнаружены при реализации федеральных целевых программ. Так, фонд капремонта уличен в излишних тратах – 69 млн рублей на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными.
«Кроме того, в 2017-м в департаменте ЖКХ выявлены незаконные изменения условий контрактов на ремонт дорог. За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 млн рублей. Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования», – рассказал источник издания, предположив, что эти и другие факты могут стать основанием для того, чтобы в деле появились эпизоды превышения должностных полномочий и злоупотребления ими или, по крайней мере, халатности (ст. 286, 285 или 293 УК РФ).
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Членство задержанного губернатора Пензенской области в ЕР решили приостановить
Членство задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия» будет приостановлено в ближайшее время, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
«В партии ЕР предусмотрена четкая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда», – цитирует РИА «Новости» Ревенко.
Он отметил, что в ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено.
Так, замсекретаря генсовета партии пояснил, что в зависимости от решения суда членство в партии может быть восстановлено, если гражданин будет оправдан, однако при подтверждении его виновности следует исключение из партии «Единая Россия».
«Данная норма действует для всех без исключения, неприкасаемых нет. Членство в парии «Единая Россия» и наличие партийного билета – это дополнительная ответственность, индульгенции ни для кого нет. Неприкасаемых нет», – подчеркнул замсекретаря генсовета партии.
Ранее пресс-служба СК России сообщила, что в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело, он задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.
В Кремле допустили утрату доверия к задержанному пензенскому губернатору
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Он уточнил, что Путин в курсе ситуации с Белозерцевым. «Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего», – подтвердил представитель Кремля, передает ТАСС.
«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», – добавил Песков.
Отвечая на вопрос, не запрашивал ли Кремль у правоохранителей данные о Белозерцеве накануне последних выборов, Песков заметил: «Здесь я ничего вам не могу сказать». «Есть соответствующие антикоррупционные подразделения в администрации президента. Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия. Но, как вы понимаете, это работа непубличного характера», – пояснил представитель Кремля.
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Стал известен заработок губернатора Белозерцева за пять лет
Согласно декларациям, задержанный по делу о взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в 2015-2019 годах заработал 26,4 млн рублей и в этот период не владел никаким транспортом, следует из документов правительства региона.
Согласно декларациям Белозерцева, который с мая 2015 года возглавляет Пензенскую область, его ежегодный доход в 2015-2019 годах превышал 5 млн рублей, всего за это время он заработал 26,4 млн рублей, передает РИА «Новости».
У главы региона в собственности в 2015-2017 годах были два земельных участка площадью 1044 и 33 квадратных метра, жилой дом площадью 408 квадратных метров, гараж площадью 19,8 квадратных метра. В квартире площадью 76,2 квадратных метра Белозерцев с женой владели по 1/4 доли.
Согласно сведениям о доходах за 2018 год, в составе имущества Белозерцева за этот год произошли изменения, связанные с земельными участками. Так, из собственности выбыл участок площадью 1044 квадратных метра, но вместо него появились два участка площадью 953 и 630 квадратных метров. Транспортных средств за главой региона в 2015-2019 годах не числилось.
Согласно документам, супруга губернатора Раиса Белозерцева в 2015-2019 году задекларировала доход на общую сумму 1,7 млн рублей, причем в 2015-2016 годах ее ежегодный доход составлял около 500 тыс. рублей, а затем он снизился и составлял уже около 200 тыс. рублей. В собственности жены главы региона, помимо доли в квартире, все эти годы находился легковой автомобиль Toyota Rav4 2012 года выпуска.
Как сообщалось на сайте избирательной комиссии региона, Белозерцев в качестве кандидата в губернаторы на второй срок в 2020 году представил в избирком данные о доходах и собственности за 2019 год. В сведениях о его имуществе отмечалось, что вся недвижимость находится на территории Пензенской области. Кроме того, уточнялось, что у главы региона на четырех счетах в банке хранилось 1,75 млн рублей, а у его супруги – общая сумма на трех банковских счетах составляла 247,99 тыс. рублей.
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
В деле Белозерцева могут появиться новые эпизоды
Следователи проверят задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взяток на 31 млн рублей, на причастность к другим эпизодам преступной деятельности, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Будет проведена ревизия деятельности губернатора, поэтому в отношении него могут быть возбуждены новые дела. Могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды», – сказал источник ТАСС.
Сейчас Белозерцев находится в ИВС на Петровке в Москве. По данным РИА «Новости», Басманный суд Москвы может в понедельник избрать Белозерцеву меру пресечения.
Тем временем «Интерфакс» сообщает, что Белозерцев, несмотря на задержание, продолжает оставаться в должности губернатора Пензенской области, в том числе из-за правовой коллизии. По словам источника, правительство региона в сложившейся ситуации не имеет правовых оснований для назначения исполняющего обязанности губернатора. Принять на региональном уровне такое решение невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. «При этом такое решение может быть принято на федеральном уровне», – отметил источник.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело, он задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны сотрудники пензенского представительства при правительстве России.
СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву
Следователи предъявили обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам, в зависимости от роли им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, сообщили в Следственном комитете.
«В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», – говорится в сообщении на сайте СК.
Там же отмечается, что следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Арестован второй фигурант дела пензенского губернатора
Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая», – сказала она, передает РИА «Новости».
Федотову вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Ранее до 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Ходатайство об аресте пензенского губернатора поступило в суд
Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 млн рублей поступило в Басманный суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года», – сказала она, передает РИА «Новости».
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.