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Владимир Познер рассказал о своем опыте вакцинации «Спутником V»
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Телеведущий Владимир Познер рассказал об отсутствии негативных последствий после вакцинации от коронавируса «Спутником V», призвав сомневающихся привиться.
«(Тем, кто сомневается по поводу вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) я бы сказал не делать глупость. Я бы сказал, что да, это глупость. Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно. Я вообще не понимаю даже, почему люди сомневаются. Их, видимо, пугает кто-то, распространяет всякого рода непонятные слухи», – рассказал Познер РИА «Новости».
Телеведущий отметил, что уже привит вакциной «Спутник V». По его словам, он даже не заметил, что у него была вакцинация. «Вообще никакой реакции, ни после первой, ни после второй», – добавил он.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»
Ряд компаний в Швеции выразил готовность начать производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают СМИ.
Кабмин Швеции поручил Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства. Глава отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем указал, что есть «вызовы», так как сейчас «производственные мощности не рассчитаны на такое производство». «Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину», – сказал он, пояснив, что «речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются».
Координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем сообщал о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах по данному вопросу. Однако какие именно шведские компании ведут переговоры с Россией, пока не известно, передает ТАСС со ссылкой на Svenska Dagbladet.
Напомним, Российский Фонд прямых инвестиций в начале марта сообщил о запуске «процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)».
В Баварии задумались о производстве «Спутника V»
Баварский премьер Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung заявил о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Баварии, после того как препарат будет одобрен к применению.
«Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует требованиям», – сказал Зедер в интервью, передает РИА «Новости».
Согласно изданию, баварский премьер подчеркнул, что российская вакцина в будущем «может производиться в Германии». Газета указывает, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.
18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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Глава ЕК пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.
Фон дер Ляйен заявила в интервью медиагруппе Funke, что «у нас есть возможность запретить запланированный экспорт», и это «сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», передает ТАСС.
Она указала, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.
Вместе с тем глава ЕК предостерегла от поспешного планирования летних отпусков в свете ситуации с пандемией: «Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС) начинается третья волна (пандемии)».
Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию.
«Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», – отметила глава ЕК.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID
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В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса, сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти.
«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.
Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее римский авторитетный институт, стоящий на первой линии исследований и лечения вызываемого коронавирусом заболевания, дал положительное заключение о российском препарате.
Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил.
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.
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Во Франции оценили перспективы одобрения «Спутника V»
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Франция открыта для российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, заявил госсекретарь по делам Европы при французском МИДе Клеман Бон.
Он заверил, что Париж «не проводит какой-то антироссийской политики». Однако Бон подчеркнул, что «не может идти и речи о том, чтобы прививать этой вакциной людей без того, чтобы она прошла научную апробацию». При этом Франция будет использовать «Спутник V», если «вакцина получит разрешение на применение», передает ТАСС со ссылкой на BFM.
Бон подчеркнул, что «у Франции существуют и реальные решения – это вакцина Pfizer», по которой «подписаны дополнительные контракты». Он призвал «не увлекаться миражами». «В ближайшее время у нас не будет ни китайской, ни российской вакцины», – сказал Бон, пояснив, что «Спутник V» получит разрешение не ранее, чем через «несколько недель».
«То есть надо рассчитывать на период апреля-мая», – сказал он, отметив, что «в целом же такие процедуры обычно занимают примерно два месяца». Кроме того, по его словам, существует «и вопрос о производстве российской вакцины». Бон указал, что «в Италии, например, одна компания уже заявила, что способна выпускать» ее. «И если будет проведена сертификация вакцины и начато ее производство в Европе, это очень хорошо», – заявил он.
Бон также подчеркнул, что «по китайской вакцине заявка до сих пор не подана в Европейское агентство лекарственных средств». Госсекретарь заявил, что она не используется во Франции не из-за «бюрократических или административных проволочек» со стороны Европы. «Мы не будем прививать людей вакциной, которая не прошла проверку наших экспертов и европейских инстанций», – сказал он.
Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что французское правительство должно как можно быстрее разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Эстрози напомнил, что «около полусотни стран уже используют эту вакцину, и кампания по вакцинации населения там проходит хорошо».
Студентам из ряда стран разрешили вернуться на учебу в Россию
На учебу в Россию могут вернуться иностранные студенты из эпидемиологически благополучных государств, сообщает Минобрнауки.
Вернуться для продолжения обучения разрешили «студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов» из стран, эпидемиологическую обстановку в которых Роспотребнадзор счел безопасной. Сейчас в список таких государств входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония, передает ТАСС.
Университеты будут информировать учащихся о том, какие государства включены в список, в том числе через личные кабинеты на сайтах вузов и официальные страницы в соцсетях. При этом студенты должны будут как минимум за 10 дней по электронной почте сообщить вузу дату въезда в Россию. Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию учащиеся должны сделать тест на COVID-19, а в течение двух дней после пересечения границы – повторный тест уже в России. Пока не получены результаты, учащиеся должны находиться на самоизоляции, обучаясь в онлайн-формате. Студентам по электронной почте вышлют пошаговую инструкцию о том, что делать до приезда в Россию и в первые недели после приезда, также инструкцию разместят в соцсетях.
Напомним, студентам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля в Москве. В январе глава российского государства Владимир Путин заверил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавирусной инфекции. Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета.
Молдавия захотела получить «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду сообщила о переговорах с российским посольством по вопросу поставок вакцины «Спутник V».
Она заявила, что «выбор из нескольких типов вакцин – это хорошо». Как пояснила Санду, «обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле», причем «обсуждение ведется со всеми партнерами, включая посольство России», передает «Интерфакс».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Жители Киева вышли на акцию протеста против вакцинации
Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу.
В центре Киева на Михайловской площади проходит акция протеста против коронавирусных ограничений. Участники акции без защитных масок, а также у некоторых протестующих в руках шарики с надписью «Stop fake pandemic» (остановите фейковую пандемию). Также протестующие выступают против вакцинации», сообщает «Страна.UA».
С начала пандемии на Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели 1 253 972 человека, летальных исходов – 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестов.
Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля. Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса.
Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В России выявили 9,6 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1728, Санкт-Петербурге – 899, Московской области – 651.
Всего в стране выявлено 4 447 570 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 060 652 человек, из них 11 279 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 94 659 человек.
Накануне, 19 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9699. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 67.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Польше заявили о боязни жителей прививаться вакциной AstraZeneca
Многие поляки боятся прививаться от COVID-19 вакциной AstraZeneca, за последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, регистрирующихся на прививку, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.
Он отметил, что также растет число людей, которые не являются на прививку вакциной AstraZeneca, передает РИА «Новости».
«У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились», – добавил он.
Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.
Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, «переходят в конец очереди» и смогут привиться, «когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет».
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре,Португалии и Словении, а также в Швеции.
Акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки
В немецком Касселе произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против ограничений, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщают СМИ.
На акцию «Свободные граждане Касселя – основные права и демократия» собрались тысячи человек, они отказались соблюдать масочный режим и правило социальной дистанции. Власти города запретили массовые акции из-за ситуации с COVID-19. Полиция попыталась не допустить шествия. Произошли столкновения противников ограничений не только с полицией, но и с участниками проходившей неподалеку ответной демонстрации. Правоохранители применили дубинки и перцовый газ. Акции протеста состоялись и в других городах Германии, в том числе в Берлине, передает РЕН ТВ со ссылкой на N-TV.
Напомним, акции против ограничений из-за COVID-19 в субботу прошли по всей Европе. В странах Евросоюза был введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
Мэр Львова сообщил о критической нехватке медиков
В украинском Львове критически не хватает медицинских сотрудников из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Андрей Садовый.
Он рассказал, что каждый день «на Львовщине госпитализируют 250–300 пациентов» с коронавирусом. Так, «за последние сутки в больницы поступило рекордное количество – 338 человек. Садовый отметил, что «критически не хватает врачей и других медицинских работников». Мэр считает, что на Украине есть много медиков, способных помочь, в том числе из других областей. Он призвал их «присоединиться к спасению людей» и обещал «достойную финансовую компенсацию».
В городе с 19 по 29 марта введены жесткие ограничительные меры. Объявлен локдаун, закрыты все ТРЦ, заведения общепита, кроме работы навынос и доставки. Для младших классов школ объявлены каникулы, старшие классы перевели на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены, передает ТАСС.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. С начала пандемии на Украине заболели более 1,5 млн человек, выздоровели 1,2 млн человек, около 30 тыс. человек умерли.
Марши протеста начались в Варшаве из-за введенного локдауна
Жители Варшавы вышли на акцию протеста против введения в Польше ужесточенных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Массовая акция протеста под девизом «Нас объединяет сила» началась в субботу центре польской столицы. Участники шествия требуют соблюдения свободы слова, права на передвижение и массовые собрания, возможности вести бизнес и доступа до медицинских процедур. Полицейские просят людей разойтись, так как из-за эпидемии массовые собрания в стране запрещены, передает ТАСС.
Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны. По словам министра здравоохранения республики Адама Недзельского, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы. Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.
Всего с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 2 млн человек, умерли 49 тысяч, выздоровели 1,6 миллионов. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11 млн тестов на коронавирус.
Полиция Лондона задержала более 30 участников протестов против локдауна
В Лондоне на акции протеста задержаны 33 человека, большинство задержаний связано с нарушением режима карантина, сообщила полиция города.
В субботу в Гайд-парке в центре Лондона прошли протесты против ограничений из-за короновируса, а также в связи с убийством 33-летней Сары Эверард. Участники устроили марш по центральным улицам и вышли к британскому парламенту. Полиция призывала демонстрантов разойтись по домам, так как в стране действует локдаун из-за коронавируса.
Эверард исчезла 3 марта в лондонском районе Брикстон. Она возвращалась из гостей, но до дома не дошла. Через неделю обвинение в похищении и убийстве было предъявлено сотруднику лондонской полиции, а останки Эверард были обнаружены в граничащем с Лондоном графстве Кент, передает РИА «Новости».
Среди участников акции был замечен Пирс Корбин – брат экс-лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Отмечается, что протестующие бросали бутылки в сотрудников правоохранительных органов, а также атаковали полицейские автомобили, передает ТАСС.
Напомним, акции против ограничений из-за COVID-19 в субботу прошли по всей Европе. В странах Евросоюза был введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. Уже третий по счету общенациональный карантин был введен в Британии с 4 января.
В Дании зафиксирован второй случай смерти после вакцинации AstraZeneca
Сотрудник муниципалитета столичного региона в Дании, госпитализированный с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер при тяжелой симптоматике, сообщает издание «Ekstra Bladet».
Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca, передает ТАСС. Первый смертельный случай был зафикссирован 11 марта, после него Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе, которая накануне впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, скончалась в пятницу.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре,Португалии и Словении, а также в Швеции.