Владимир Познер рассказал о своем опыте вакцинации «Спутником V»

Телеведущий Владимир Познер рассказал об отсутствии негативных последствий после вакцинации от коронавируса «Спутником V», призвав сомневающихся привиться.

«(Тем, кто сомневается по поводу вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) я бы сказал не делать глупость. Я бы сказал, что да, это глупость. Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно. Я вообще не понимаю даже, почему люди сомневаются. Их, видимо, пугает кто-то, распространяет всякого рода непонятные слухи», – рассказал Познер РИА «Новости».

Телеведущий отметил, что уже привит вакциной «Спутник V». По его словам, он даже не заметил, что у него была вакцинация. «Вообще никакой реакции, ни после первой, ни после второй», – добавил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».