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Россия обвинила Британию в нарушении соглашений по ядерному оружию
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Решение Лондона увеличивать число ядерных боеголовок нарушает ряд международных соглашений, заявил посол России Андрей Келин.
Он заявил, что это намерение «вызвало большое удивление во всем мире», в том числе у американских экспертов. «Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» – заявил Келин, указав, что увеличение числа «боеголовок на 40%» нарушает «договора о нераспространении и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок».
Он заявил, что Лондон должен вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. Сейчас Россия ведет переговоры с США, которые «требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях». Россия предлагала в ответ «подключить также Великобританию и Францию», но «исходила из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал». «А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LBC.
Келин считает, что власти Британии «уничтожили основную часть наших отношений». Страны продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения «практически мертвы», так как британская сторона выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у Москвы.
Посол назвал неконструктивной позицию Лондона, который делает упор на обвинениях в нарушении прав человека. Келин подчеркнул, что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека», у «каждой страны есть свои проблемы и свои подходы», это «сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства». Он указал на ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Келин заявил, что Лондон в британском «комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства вообще не упоминается диалог с Россией». «Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», – сказал он.
Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.
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Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
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Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.
По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Россиянку два дня избивали в отеле в Турции
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Генконсульство России в Стамбуле находится в контакте с избитой гражданином Турции женщиной, ей помогают в контактах с полицией и посещают в больнице, заявил представитель дипмиссии.
Представитель генконсульства сообщил, что сразу после получения соответствующей информации один из сотрудников отправился к россиянке в больницу, он посещал ее неоднократно. Женщине также оказали помощь с контактами в полиции, передает РИА «Новости».
По данным правоохранителей, нападавший уже задержан. Ожидается, что в субботу россиянка отправится на родину.
Ранее газета Sabah сообщила, что гражданка России познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир.
Через некоторое время между парой возникли разногласия, и Мутлу начал избивать женщину. Истязания продолжались два дня. Потерпевшей удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.
Ранее вооруженные грабители напали на россиянку в турецкой Анталье. До этого гражданку России нашли мертвой в Анкаре после избиения мужем-турком.
Отметим, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.
На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, по мнению официального Киева, указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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Международные эксперты: Агрессия Байдена может иметь тяжелые последствия для США
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Своими последними высказываниями в адрес Владимира Путина Джо Байден пытается посеять раздор в российском обществе, это отчаянная попытка президента США скрыть недавние успехи России в борьбе с Covid-19, а непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише, считают европейские политики и эксперты.
Депутат немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Стефан Койтер назвал «тревожным знаком» слова президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC о президенте России Владимире Путине. «Байден пытается посеять раздор в российском обществе, дискредитируя российского президента, как это пытались делать многие западные правительства в связи с [Алексеем] Навальным», – считает политик.
По его словам, на Западе «слишком часто называют российское правительство коррумпированным и неэффективным». «На мой взгляд, россияне гораздо лучше справились с последствиями коронавируса, чем многие страны Запада. Качественные вакцины, которые разрабатываются в России и производятся в больших количествах, стали основным конкурентом американских вакцин», – уверен Койтер.
Итальянский аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтуць уверена, что обвинения в адрес президента Путина «неприемлемы прежде всего потому, что они касаются проблемы, относящейся к внутренней политике России, которая в силу этого должна решаться страной в условиях абсолютной автономии, как в случае с судебными процессами в США над ее гражданами». «Президент Байден обвиняет Россию во вмешательстве, но при этом политика США дестабилизировала целые регионы на протяжении многих лет, например, Ближний Восток. Более того, США в своих политических действиях, намного превосходящих поступки России, совершили явную попытку саботажа, направленную против приобретения вакцины «Спутник» некоторыми странами, в частности, Бразилией», – заявила эксперт Asrie.org.
Она убеждена, что обвинения Байдена не только не подкрепляются неопровержимыми доказательствами причастности Кремля к отравлению блогера Алексея Навального, они в целом лицемерны и «его агрессивная политика и полное отсутствие навыков дипломатии в отношениях с теми, кого он считает врагами, могут иметь тяжелые последствия даже для игрока такого масштаба, как США».
Итальянский политолог, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica) Джулиано Бифольки считает, что обвинение Байдена не только нарушает все дипломатические правила, но и подчеркивает, «насколько нынешний президент Соединенных Штатов настроен на конфликт с Российской Федерацией». «Однако на геополитическом уровне нападки на президента России выглядят как отчаянная попытка Байдена скрыть недавние успехи России, достигнутые как в борьбе с Covid-19, так и на международной арене», – уверен политолог.
По его словам, тональность конфликта между Белым домом и Кремлем многих заставила задуматься, не переживаем ли мы начало новой холодной войны, которая рассматривает СМИ как основное оружие. «Непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише и больше не способны вызвать сенсацию, да и поддержка Навального со временем превратилась в очередную тщетную попытку подорвать авторитет Путина», – пишет Бифольки в блоге European Affair.
Итальянский политолог, эксперт по международным отношениям и геополитике Орацио Мария Ньера заявил журналистам, что «такие резкие заявления, как заявление Байдена, трудно найти даже в эпоху холодной войны, и это отнюдь не хороший знак». «Мир переживает фазу все большего закрытия в блоках, что, очевидно, также будет иметь последствия в сферах торговли, научных исследований и коммуникаций. Мы, безусловно, наблюдаем крупные трансформации, для которых эти события являются лишь эпифеноменом», – прогнозирует эксперт.
Директор издания Giornalesm (Сан-Марино) Марко Северини считает, что обвинения Байдена «столь же смехотворны, сколь и ложны, несмотря на доклады разведки». «На моей памяти в последнее время никто не доходил до столь низких проявлений в политическом противостоянии с Россией», – отметил Северини.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.
Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
Пушков назвал причину падения Байдена на трапе
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оправдание Белого дома после падения президента США Джо Байдена на трапе самолета, отметив, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают.
«От «сильного ветра» президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные», – написал Пушков в своем Twitter. Указывая свою версию, сенатор отметил, что «ход времени неумолим».
«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более, что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США», – добавил он.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
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Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.
Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.
«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.
Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
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Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».
«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.
«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.
«Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.
«Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.
«Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.
«Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.
«Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.
Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.
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Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.
Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами, сообщила пресс-служба правительства страны.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», – цитирует ТАСС Борисова.
По его словам, операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.
«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО… Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», – подчеркнул премьер.
Ранее посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек.
Местные СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.
Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».
Стали известны причины переноса пуска «Союза»
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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату – воскресенье, перед стартом в субботу был зафиксирован скачок напряжения, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил, что перед стартом «зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать», передает РИА «Новости».
Резервное время для пуска в воскресенье, согласно планам «Роскосмоса», должно быть то же, что и в субботу – 9.07 мск.
Это будет четвертый российский космический пуск в 2021 году, а всего, по словам Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.
Старт будет проведен с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что после старта ракеты в 9.16 мск разгонный блок «Фрегат» с 38 космическими аппаратами отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.
После этого он должен выполнить два включения маршевого двигателя для выведения на целевую орбиту южнокорейского спутника наблюдения Земли CAS500-1. Отделение аппарата намечается в 10.10 мск.
Затем последуют еще два включения двигателя разгонного блока и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.
После еще двух включений двигателя «Фрегата» в период с 13.13 до 13.53 мск ожидается отделение остальных 33 аппаратов – южнокорейских KMSL, Pumbaa и Timon, японского ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, трех израильских ADELIS-SAMSON, двух канадских Kepler, бразильского NANOSATC-BR2, четырех немецких Beesat, нидерландского Hiber-3, итальянских SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российских CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкого GRBAlpha, британского LacunaSat-2B, испанского 3B5GSAT и тунисского Challenge One.
Ранее в субботу стало известно о переносе запуска «Союза».
Напомним, ракету для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. Источником вдохновения для новой окраски стал покрашенный в белый цвет макет ракеты «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.
Контракт на запуск спутника CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI был заключен в августе 2017 года. Старт намечался на конец 2019 года, но был отложен из-за неготовности космического аппарата.
Это будет первый коммерческий пуск компании «Главкосмос пусковые услуги», уполномоченной «Роскосмосом» заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет «Союз-2» с российских космодромов.
Второй старт планируется в 2022 году с аппаратом CAS500-2 в интересах компании Korea Aerospace Industries.
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Познер оценил вероятность онлайн-встречи Путина и Байдена
Журналист и телеведущий Владимир Познер усомнился в возможности проведения онлайн-встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что онлайн-переговоры между президентами вряд ли когда-либо состоятся, говорится в сообщении на сайте журналиста.
«Это совершенно очевидная вещь. Главы государств не могут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб», – считает он.
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
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Дачников предупредили о новых штрафах
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Штраф за сжигание опавшей листвы составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, до 4 тыс. рублей, если дачник нарушил противопожарные правила, рассказал юрист Алексей Петропольский.
«Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе, на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова – а данный режим вводится практически с этого момента – до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду», – приводит «Прайм» слова юриста.
Согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен быть менее одного метра, глубина – от 30 сантиметров, а расстояние от кострища до ближайших строений – не менее 30 метров. По словам юриста, выполнить это требование практически невозможно при наличии дачных участков в шесть или 12 соток.
За сжигание опавшей листвы штраф составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, и до 4 тыс.рублей, если дачник игнорировал противопожарные правила. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка регистрации недвижимости – «дачной амнистии».
Собчак поругалась с «Дождем» из-за «скопинского маньяка»
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Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в соцсети опубликовала пост, в котором осудила повышенное внимание СМИ к «скопинскому маньяку» Виктору Мохову, сообщив, что телеведущая Ксения Собчак повезла его на могилу матери. Собчак резко ей ответила.
«Парадоксальным образом он вышел, как селебрити. Какое-то ток-шоу Первого сразу заплатило ему 2 миллиона, Ксения Собчак повезла его на могилу матери( боюсь задумываться, зачем), все хотели больше, больше жутких подробностей», – написала Монгайт на своей странице в Facebook (авторская орфография здесь и далее сохранена).
На публикацию отреагировала Собчак, отметив, что телеканал «Дождь» занял такую позицию потому, что не смог бы сделать интервью с Моховым. «Вы бы не могли взять с ним интервью. Он недоступен. И вам это известно. А Катя (пострадавшая от маньяка девушка – прим. ВЗГЛЯД) дает интервью всем. Поэтому вы вдруг заняли «этическую» позицию. Давайте так: найдите его, как журналисты, договоритесь об интервью, а потом откажитесь. А то мне нравится эта «этическая позиция» когда лицемерие перекрывает профессию», – отметила телеведущая.
В свою очередь в комментарии под постом Монгайт журналист Сергей Ерженков, работающий в команде Собчак, признался, что это он возил Мохова на могилу матери и в другие места. «И так бы сделал любой нормальный репортер, имевший к нему доступ. Странный у тебя пост. Продиктованный тем, что Мохов не дал вам интервью. Если бы дал, вы бы его ровно по тем же местам повезли», – написал Ерженков.
Он также обратил внимание на то, что Монгайт в своей публикации осудила журналистов, которые берут интервью у Мохова, однако не критикует общение СМИ с его жертвами.
Кроме того, Собчак подчеркнула, что не пыталась взять интервью у «скопинского маньяка». «Обожаю твои рассуждения об «Этической позиции». Наверное, трудно представить, но мы не хотели и не пытались взять интервью у Мохова. и не потому что мы не можем спродюсировать такого востребованного героя, а потому что не считаем это нужным. При этом мне очень интересно, кто же звонил от имени Дождя Мохову во время вашего интервью. Никто не признается. Разве что его тайный поклонник. Но если вы делаете фильм о психологии маньяков и распаде личности, то, конечно, без Мохова никак. Просто мне этот ракурс глубоко- неприятен и неинтересен», – написала Собчак.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом «скопинского маньяка». После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. В свою очередь Собчак опровергла сообщения о встрече в ресторане со «скопинским маньяком», уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.
Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.
Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.
Украину предупредили о последствиях ареста акций «Мотор Сич»
Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия «Мотор Сич» приведет к оттоку иностранных инвестиций, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз, заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В партии указали на то, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.
«Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее «в нужные руки». Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», – заявляет ОПЗЖ.
В субботу Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В Службе безопасности Украины (СБУ), которая предоставила суду материалы в пользу ареста имущества, отметили, что предприятие продолжит работать и выполнять обязательства в рамках производственных заказов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины. В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В январе 2021 года СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В марте китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским.
Стали известны главные схемы аферистов с переводами «по ошибке»
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Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы «по ошибке», рассказали эксперты и представители банков.
Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин рассказал, что в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы «ошибочного» перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть, передает РИА «Новости».
Позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор.
Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое смс от банка о зачислении на счет денег, рассказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.
«Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили», – отмечает эксперт.
Другая вариация данной схемы: мошенник отправляет потенциальной жертве реальные деньги, затем убеждает их вернуть, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности – период, в который можно вернуть платеж, сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Таким образом мошенник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы.
При этом часто мошенники с помощью «ошибочного» перевода отмывают деньги, добытые преступным путем. Они разбивают эти средства на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный банковский счет – уже «чистый».
В данном случае, предупреждают эксперты, подобные переводы могут повлечь блокировку счета самой жертвы, так как ее могут заподозрить в сомнительных операциях.
Кроме того, если украденные мошенниками деньги с одного счета были перечислены другому человеку, то он как последнее звено может стать соучастником данного преступления, если не станет разбираться в ситуации и оставит средства на своей карте.
Эксперты указывают, что при зачислении на карту денег от неизвестного и последующего звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в коем случае нельзя торопиться с их возвратом: сначала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле – проверить баланс счета, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег.
Ранее стало известно о новой схеме обмана россиян: теперь злоумышленники называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают «бесплатный билет».