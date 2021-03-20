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Российские военные начали слежение за эсминцем «Томас Хаднер» в Черном море
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Эсминец США «Томас Хаднер» зашел в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта», – приводит ТАСС сообщение.
Ранее шестой флот США сообщил, что эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.
Накануне крейсер ВМС США «Монтерей» зашел в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
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Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.
По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
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Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».
«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.
«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.
«Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.
«Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.
«Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.
«Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.
«Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.
Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.
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Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.
Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
Россиянку два дня избивали в отеле в Турции
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Генконсульство России в Стамбуле находится в контакте с избитой гражданином Турции женщиной, ей помогают в контактах с полицией и посещают в больнице, заявил представитель дипмиссии.
Представитель генконсульства сообщил, что сразу после получения соответствующей информации один из сотрудников отправился к россиянке в больницу, он посещал ее неоднократно. Женщине также оказали помощь с контактами в полиции, передает РИА «Новости».
По данным правоохранителей, нападавший уже задержан. Ожидается, что в субботу россиянка отправится на родину.
Ранее газета Sabah сообщила, что гражданка России познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир.
Через некоторое время между парой возникли разногласия, и Мутлу начал избивать женщину. Истязания продолжались два дня. Потерпевшей удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.
Ранее вооруженные грабители напали на россиянку в турецкой Анталье. До этого гражданку России нашли мертвой в Анкаре после избиения мужем-турком.
Отметим, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.
Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.
«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Пушков назвал причину падения Байдена на трапе
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оправдание Белого дома после падения президента США Джо Байдена на трапе самолета, отметив, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают.
«От «сильного ветра» президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные», – написал Пушков в своем Twitter. Указывая свою версию, сенатор отметил, что «ход времени неумолим».
«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более, что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США», – добавил он.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена
Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – заявил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости».
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
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Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.
Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.
«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.
Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией
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В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной».
Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Стали известны причины переноса пуска «Союза»
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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату – воскресенье, перед стартом в субботу был зафиксирован скачок напряжения, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил, что перед стартом «зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать», передает РИА «Новости».
Резервное время для пуска в воскресенье, согласно планам «Роскосмоса», должно быть то же, что и в субботу – 9.07 мск.
Это будет четвертый российский космический пуск в 2021 году, а всего, по словам Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.
Старт будет проведен с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что после старта ракеты в 9.16 мск разгонный блок «Фрегат» с 38 космическими аппаратами отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.
После этого он должен выполнить два включения маршевого двигателя для выведения на целевую орбиту южнокорейского спутника наблюдения Земли CAS500-1. Отделение аппарата намечается в 10.10 мск.
Затем последуют еще два включения двигателя разгонного блока и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.
После еще двух включений двигателя «Фрегата» в период с 13.13 до 13.53 мск ожидается отделение остальных 33 аппаратов – южнокорейских KMSL, Pumbaa и Timon, японского ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, трех израильских ADELIS-SAMSON, двух канадских Kepler, бразильского NANOSATC-BR2, четырех немецких Beesat, нидерландского Hiber-3, итальянских SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российских CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкого GRBAlpha, британского LacunaSat-2B, испанского 3B5GSAT и тунисского Challenge One.
Ранее в субботу стало известно о переносе запуска «Союза».
Напомним, ракету для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. Источником вдохновения для новой окраски стал покрашенный в белый цвет макет ракеты «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.
Контракт на запуск спутника CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI был заключен в августе 2017 года. Старт намечался на конец 2019 года, но был отложен из-за неготовности космического аппарата.
Это будет первый коммерческий пуск компании «Главкосмос пусковые услуги», уполномоченной «Роскосмосом» заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет «Союз-2» с российских космодромов.
Второй старт планируется в 2022 году с аппаратом CAS500-2 в интересах компании Korea Aerospace Industries.
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Дачников предупредили о новых штрафах
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Штраф за сжигание опавшей листвы составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, до 4 тыс. рублей, если дачник нарушил противопожарные правила, рассказал юрист Алексей Петропольский.
«Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе, на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова – а данный режим вводится практически с этого момента – до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду», – приводит «Прайм» слова юриста.
Согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен быть менее одного метра, глубина – от 30 сантиметров, а расстояние от кострища до ближайших строений – не менее 30 метров. По словам юриста, выполнить это требование практически невозможно при наличии дачных участков в шесть или 12 соток.
За сжигание опавшей листвы штраф составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, и до 4 тыс.рублей, если дачник игнорировал противопожарные правила. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка регистрации недвижимости – «дачной амнистии».
Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами, сообщила пресс-служба правительства страны.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», – цитирует ТАСС Борисова.
По его словам, операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.
«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО… Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», – подчеркнул премьер.
Ранее посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек.
Местные СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.
Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».
Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу
В субботу вступил в силу указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма, сообщают информационные агентства.
Запрет распространяется на 19 из 25 муниципальных образований в Республики Крым и на 12 муниципальных образований Севастополя. Иностранцы могут владеть недвижимостью в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах, передает РИА «Новости».
Напомним, соответствующий указ глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».
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