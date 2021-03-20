В России выявили 9,6 тыс. новых случаев коронавируса

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович заявила, что в Европе в последние шесть-семь недель, «когда цифры снижались, снова начался подъем», во многих странах снова возвращаются к локдауну и ограничениям. При этом в России больше недели наблюдается «постоянное снижение (количества заразившихся), оно идет хорошо», передает ТАСС.

Однако пока количества привитых от коронавируса недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать его распространение: необходимо, чтобы минимум 65% населения прошло вакцинацию.

«Да, именно ускоренная вакцинация может помочь пресечь эпидемию и ограничить число новых случаев», – подчеркнула представитель ВОЗ.

Вуйнович привела в пример борьбу с эпидемией натуральной оспы в Сербии в 1972 году, когда благодаря своевременному реагированию и ускоренным темпам вакцинации, распространение инфекции быстро удалось остановить, а количество жертв особо опасного заболевания не превысило 40 человек. Тогда в стране за три недели прививку получили 18 млн жителей, а около 10 тыс. человек были помещены в карантин.

«Сейчас мы говорим о другом вирусе, с другим распространением и клинической картиной. Но создание общего иммунитета через вакцинацию – это самый эффективный способ остановить вирус», – заключила она.

В данный момент в мире ведется много разговоров о побочных эффектах вакцин от коронавируса, «но все производители, все страны, все системы здравоохранения, которые вакцинируют, имеют очень жесткую систему наблюдения за любым ухудшением здоровья вакцинированного человека».

Это означает, что «любое тяжелое проявление сразу идет через систему и рассматривается, нужно ли временно остановить вакцинацию или нет».

«На данный момент я могу сказать, что в России все нормально, мы не видим тревожных сигналов», – добавила она, выразив надежду, что через год можно будет перейти «на постоянную сертификацию вакцин, потому что необходим год постмаркетингового наблюдения за вакцинацией».

«Конечно, никто не расслабляется. Надо рассматривать ситуацию очень детально, потому что иначе население не будет доверять», – отметила она.

Вуйнович также рассказала, что хорошо себя чувствует после вакцинации российским препаратом от коронавируса: «После первой и второй дозы у меня была небольшая температура, но это для меня нормально: после каждой вакцинации от гриппа у меня поднимается температура. Так что ничего нового, один вечер и все нормально. Такие побочные эффекты, как температура, головная боль или боль в месте укола, являются ожидаемыми после любой вакцинации».

Она напомнила, что с самого начала пандемии не раз заявляла о своей готовности привиться от коронавируса.

«Почему я вакцинировалась в России? Потому что я была здесь и потому что была возможность. На данный момент все хорошо, я рада, что вакцинировалась», – добавила эксперт.

Вместе с тем Вуйнович посоветовала невакцинированным россиянам пока воздержаться от весенних путешествий. Путешествие, по ее словам, является самым большим риском, которому человек может сам себя подвергнуть: «Ведь он будет контактировать с большим количеством людей, многие из которых, возможно, бессимптомные носители. Вирусом можно заразиться везде, даже в маске, которая снижает риск заражения, но не застраховывает вас от заражения на 100%».

«Если же поездка необходима, все время надо держать в уме, что ваш невидимый враг, вирус, все время рядом. Соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки, а если у вас появился любой симптом (коронавируса), например, температура, не нужно никуда выходить, оставайтесь дома», – добавила она.

Вуйнович также подчеркнула, что токсичные комментарии СМИ о разных аспектах пандемии, отражающие соперничество, не помогают делу борьбы с коронавирусом: «Здесь у нас нет соревнований, нет соперников среди людей. Даже если кто-то не дружит между собой, даже если есть какая-то вражда, у нас только две стороны – человечество и вирус. И СМИ могут значительно помочь в борьбе с инфодемией, которая вредит каждому человеку».

Она подчеркнула, что в СМИ распространяется множество «токсичных комментариев», касающихся различных аспектов пандемии: «Почему так? Иногда надо сделать шаг назад и подумать, почему это так воспринимается».

Как отметила представитель ВОЗ, СМИ играют гораздо большую роль, чем можно представить, и важными факторами тут является то, как передается информация, как задается вопрос журналистом.

«Далее эмоциональный аспект. Если корреспондент придает вопросу отрицательный или несколько агрессивный эмоциональный окрас, тогда аудитория не может запомнить всех деталей. Если мы говорим, что вакцина – это плохо (неважно, какая вакцина), в голове у населения через год или два остается только: вакцина – это плохо. Наука о коммуникациях это показала. В этой связи очень важно, что и как говорится», – продолжила она.

По словам Вуйнович, журналисты должны показывать, что сейчас происходит в разных странах. Ситуация постоянно меняется, но это не значит, что «завтра все не может вернуться».

«Потому что пандемия зависит от поведения людей, а не только от вируса. Вирус свое слово сказал: заражать буду, поражать буду. Человек же действует под воздействием того, что он слышал, а это СМИ. Так что СМИ могут играть значительную роль», – подчеркнула она.

«Если СМИ не будут использовать любую ситуацию, связанную с пандемией (вакцину, поведение, смертность), как возможность сказать «мы лучше, а вы хуже», тогда мы сможем все вместе восстановить нормальную жизнь в какое-то ближайшее время, я надеюсь», – резюмировала Вуйнович.

Ранее в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V».

9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.