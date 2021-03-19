В России выявили 9,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9699 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1809, Санкт-Петербурге – 921, Московской области – 605. Всего в стране выявлено 4 437 938 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 049 373 человек, из них 12 337 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 443 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 94 267 человек.

Накануне, 18 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9803. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 104.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.