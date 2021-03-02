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Эксперт объяснил заявление США о нежелании перезагрузки отношений с Россией
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Заявление Вашингтона о нежелании перезагрузки отношений с Россией – сигнал главы американского государства Джо Байдена своим внутренним оппонентам, что он не отходит от занятой им жесткой линии в отношении Москвы, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он отметил, что Белый дом недавно пошел на продление договора СНВ-3, из-за чего у оппонентов новой американской администрации может сложиться впечатление, что Байден проявляет мягкость по отношению к России. Поэтому сейчас президент США стремится подстраховаться и продемонстрировать, что он придерживается жесткой политики в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это надо рассматривать как определенный сигнал внутренним оппонентам Байдена и также сигнал союзникам США о том, что Байден от своей принципиальной линии в отношении России не отходит и будет эту линию продолжать и дальше, что не исключает конкретных договорённостей, которые соответствуют американским интересам. Конечно, он в том числе апеллирует и к российскому руководству, подтверждая свою позицию, которую он излагал еще во время предвыборной кампании. Но главное, показать политическому истеблишменту, своим сторонникам и противникам что Байден – это не тот политик, который, придя к власти, может забыть о своих обещаниях», – сказал Кортунов.
Что касается введения США антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, то это уже стало рутиной, уверен Кортунов. «Решение предсказуемое. Особенно после того, как было принято решение ЕС о санкциях, США должны были поддержать и в идеале даже развить. Наверное, это примерно то, чего ожидали. Конечно, это реакция более сильная, чем реакция ЕС, но, с другой стороны, не секторальные санкции, это то, к чему наша страна должна была подготовиться», – отметил он.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России
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Более трех четвертей американцев в данный момент негативно относятся к России, об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
О негативном отношении сообщили 77% респондентов, из них относятся очень негативно – 36%, а в целом негативно – 41%. При этом очень благоприятное отношение к России испытывают 5% американцев, а 17% относятся в целом благоприятно. 1% опрошенных воздержался от ответа, сообщает РИА «Новости».
С 1989 года, когда был проведен первый аналогичный опрос Gallup, эти показатели стали рекордными. Например, в прошлом году к России неблагоприятно относились 72% американцев, что на 5% меньше показателей этого года. Благоприятно к России в 2020 году относились 28%.
В число «лидеров» рейтинга стран среди жителей США вошли Канада (92% относятся положительно, 6% – отрицательно), а также Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев.
Хуже всего американцы относятся к КНДР, к ней положительно относятся всего 11% опрошенных. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану.
Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%.
Ранее стало известно, что более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США.
В США исключили повторение в России «унизительного» сценария времен Горбачева
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Российские власти хотели бы смягчить санкции или добиться отмены санкций со стороны США, однако не пойдут на уступки, так как это означало бы повторение сценария времен позднего СССР, который россияне считают унизительным, считает издатель американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.
«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», – цитирует журналиста РИА «Новости».
Санкции в отношении России не сделают ее слабой, а вынудят стать «более гибкой», высказал мнение Саймс. Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от выбора последнего: если США продолжат считать себя неоспоримым мировым гегемоном, то Россия станет серьезным соперником, который может бросить вызов Соединенным Штатам.
Ранее журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир».
В четверг США пообещали ввести новые санкции против России «в течение недель».
США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Горбачев назвал свои главные достижения во внешней политике
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Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Кроме того, главным делом своей жизни Горбачев считает перестройку и все, что с ней связано. «Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, – люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой», – сказал он в интервью ТАСС.
При этом Горбачев напомнил свои слова о том, что СССР можно было сохранить, «конечно, обновленный, реформированный, дающий республикам широкие права, реальный суверенитет».
Сейчас же, по словам первого президента Советского Союза, следует укреплять Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также призвал восстановить отношения с бывшими республиками СССР.
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
Горбачеву 2 марта исполняется 90 лет. Кремль анонсировал поздравление Горбачева с 90-летием.
Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире
Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Су-35 оказался вторым в рейтинге, набрав 14% голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), третье место отошло французскому Rafale (13%). На четвертом месте с 12% голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с 5% занял европейский Typhoon.
Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20, передает РИА «Новости».
Ранее американское издание National Interest сообщало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя».
Американские СМИ сообщили о планах Белого дома ввести санкции против России
На этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Кроме того, по данным СМИ, Вашингтон планирует координировать с Евросоюзом санкции против России, передает ТАСС.
Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС.
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг Навального.
США открестились от обсуждения неофициальной сделки по «Северному потоку – 2»
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Госдеп не ведет с Берлином переговоров о дополнительном неофициальном соглашении, которое позволило бы достроить газопровод «Северный поток – 2», заявила зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
Axios со ссылкой на источники сообщает, что об этом Монтгомери заявила на брифинге для членов Конгресса США. Комментируя слова Берлина об «обмене мнениями», в Госдепе сказали, что не следует понимать это как ведение переговоров. Американская сторона выражала Берлину свое беспокойстве в связи проектом, передает РИА «Новости».
Отмечается, что дискуссия по вопросу о «Северном потоке – 2» была напряженной, стороны периодически спорили. Так, сенаторы спросили представителей американской администрации, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, «компании, которая владеет «Северным потоком – 2». В Госдепе пояснили, что для введения санкций нужно много времени.
Напомним, СМИ сообщали о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия занята созданием условий для завершения строительства газопровода.
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Песков напомнил США, что «аннексии Крыма» не было
Москва не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с Россией, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским.
«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», – отметил представитель Кремля, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права».
Как напомнил Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией.
Новый постпред США при ООН заявила о желании поработать с Небензей
Линда Томас-Гринфилд, которая стала новым постпредом США при ООН, заявила, что ждет взаимодействия с российским коллегой Василием Небензей.
Она рассказала, что уже «встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу». Томас-Гринфилд заявила, что «с нетерпением ждет взаимодействия с ним», а также с другими коллегами, передает РИА «Новости».
Постпред США признала, что у стран «есть расхождения, и большинство знает, в чем они», но есть и области, в которых, как надеется Вашингтон, можно «сотрудничать с русскими». В частности, речь идет о совместной работе в СБ ООН, «чтобы нести мир, процветание и безопасность миру». По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.
23 февраля Сенат Соединенных Штатов утвердил канидадатуру Томас-Гринфилд на место постоянного представителя Вашингтона при ООН. Томас-Гринфилд – американский дипломат, занимала пост помощника госсекретаря США по делам Африки во время президентского срока Барака Обамы.
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
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США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.
«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Эксперт объяснил нежелание США портить отношения с Саудовской Аравией из-за убийства Хашогджи
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«США не могут испортить отношения с Саудовской Аравией. Россия – это совершенно другой случай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал отказ Белого дома от введения санкций против руководства Саудовской Аравии, которое подозревается в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.
«Соединенные Штаты Америки действительно не вводят санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и ряда высокопоставленных лиц. Так и должно быть, ведь в истории еще не было случаев, чтобы ограничительные меры вводились против главы государства, с которым есть дипломатические отношения. В этом смысле США и против Владимира Путина никаких санкций не вводят», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
При этом определенная реакция США на раскрывшиеся подробности гибели журналиста Джамаля Хашогджи в виде санкций все же последовала. «С другой стороны, отношения, существующие между этими странами, диктуют Вашингтону определенные правила. Саудовская Аравия – важнейший стратегический партнер США, и отношения с ней нельзя портить независимо от того, какие бы факты и детали не всплывали. Россия – это совершенно другой случай», – заключил политолог.
В понедельник разведка США без каких-либо объяснений заменила другой версией опубликованный ранее доклад об убийстве журналиста Джамаля Хашогги и удалила имена трех человек, которые изначально считались замешанными в произошедшем, сообщает телеканал CNN.
Как уточняет телеканал, три имени исчезли из списка лиц, которые, как утверждается, «участвовали, отдавали распоряжения или были иным образом замешаны или ответственны за смерть Джамаля Хашогджи»: Абдулла Мохаммед Альхорини, Ясир Халид Альсалем и Ибрагим аль-Салим, передает РИА «Новости».
«Мы разместили исправленный документ на веб-сайте, поскольку первоначальный ошибочно содержал три имени, которые не должны были быть включены», – заявил CNN представитель офиса директора национальной разведки.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN заявила, что США обладают «более эффективными способами», чем санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. При этом в 2018 году Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогги именно на саудовского принца.
При этом президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.
В пятницу американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги в 2018 году.
Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.
Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогджи, назвала фарсом вынесенный приговор.
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Сенатор США призвала разведку озвучить мнение о «сговоре» России с талибами
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Администрация США должна обнародовать выводы разведки о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), заявила американский сенатор Тэмми Дакуорт.
Дакуорт направила письмо директору Национальной разведки США Эврил Хейнс. Как заявила сенатор, «хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
«Считаю, что такие данные могут быть предоставлены и при защите засекреченной информации», – приводит РИА «Новости» текст письма.
Сенатор подвергла критике администрацию Дональда Трампа за то, что та не предоставила официальную информацию по данному вопросу. Дакуорт поддержала действия нынешнего президента США Джо Байдена, который поручил Хейнс провести расследование.
Дакуорт предположила, что якобы обещанные вознаграждения со стороны российского ГРУ могли «воодушевить» совершать атаки против американских военных в Афганистане.
Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
США и Канада решили модернизировать спутники для противодействия России
Для того, чтобы противодействовать военному присутствию России и Китая, США и Канада планируют модернизировать сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктике, сообщают СМИ.
Источник Wall Street Journal заявил, что президент США Джо Байден призвал главу правительства Канады Джастина Трюдо поднять расходы на оборону, включая модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое в годы холодной войны играло важную роль в стратегии сдерживания СССР. NORAD включает спутники, РЛС и авиабазы.
Бывший политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон отметил, что сейчас российские и китайские ракеты могут летать со скоростью в пять раз выше скорости звука, кроме того, они летают на большие расстояния, чем предыдущие модели. В результате NORAD может их не отследить. В Университете Манитобы модернизацию оценивают в 15 млрд долларов, шесть из которых должна выделить Оттава, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден провел виртуальную встречу с Трюдо. Стороны «договорились модернизировать» NORAD – «единственное в своем роде военное командование, включающее две страны».
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Байден в поздравлении Горбачева отметил важность продления ДСНВ
Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летием выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества России и США в продолжении дела, начатого Горбачевым.
«Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела», – следует из поздравления Байдена, размещенной в аккаунте главы пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко на Facebook.
Также Байден отметил, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Сам Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.