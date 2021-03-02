В Красноярске с пищевым отравлением госпитализирован 91 школьник

Более 90 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести после массового отравления в школах Красноярска, сообщили местные власти.

«С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах (при этом в 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи заболевания). Проверка также показала, что ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах (салат из моркови с яблоками, салат «Витаминный») и в пробах овощной продукции от поставщика», - сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Сообщается, что в ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

Ранее во вторник сообщалось о порядка 60 госпитализированных.

«Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести», – передавал ТАСС сообщение местного минздрава.

Ранее полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По сообщению краевой прокуратуры, факты заболевания иерсиниозной инфекцией имели место в 17 школах краевого центра.

Услугу по организации школьного питания в этих школах оказывает ООО «Развитие». В связи с нарушениями законодательства прокуратура внесла представления ООО «Развитие», а также в адрес Главного управления образования администрации Красноярска. Проверку также проводит СК.

По данным Роспотребнадзора, у организатора питания выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, в понедельник более 70 случаев отравления, предположительно, овощными салатами, было выявлено у школьников в Красноярске.