Матвиенко оценила возможность отказа России от доллара

Американский доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, однако необходимо снижать зависимость от него отечественной экономики, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

Также она прокомментировала слова замглавы МИД Сергея Рябкова, что России необходимо стремиться к сокращению зависимости от доллара из-за угрозы новых санкций со стороны США. Матвиенко назвала высказывание Рябкова «не каким-то ноу-хау и не какой-то сенсацией».

«Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная», – отметила спикер Совфеда.



Спикер Совфеда напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.

«То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра – абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны», – сказала Матвиенко.

Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума.

Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.