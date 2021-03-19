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Госдеп: Хотим сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными
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США считают, что отношения с Москвой останутся напряженными, однако стремятся, чтобы они были стабильными и предсказуемым, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
«В свете недавних событий мы ожидаем, что наши отношения с Россией останутся трудными. Разумеется, страны НАТО хорошо это понимают. Я думаю, мы готовы к этому. Наша задача, как об этом уже говорили президент и госсекретарь, – сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными, чтобы в них сохранялись возможности для конструктивного взаимодействия», – передает слова Рикера РИА «Новости».
По мнению представителя Госдепа, в отношениях двух стран найдется место конкуренции, особенно «учитывая поведение России в последние месяцы и годы». Как сообщил Рикер, во время визита в Бельгию на следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с партнерами по НАТО «пути дальнейшего выстраивания взаимодействия с Россией». «Мы четко представляем, какие угрозы несет собой Россия», – отметил он.
Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Восхитившийся пресс-конференцией Путина исландский журналист: Байден испугается дискуссии
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«Было бы интересно посмотреть на такую дуэль, но я сомневаюсь, что Байден согласится, ведь он боится Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина главе США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Ранее журналист в беседе с Владимиром Путиным предлагал создать «круглый стол» с участием мировых лидеров.
«Было бы крайне интересно посмотреть на такие дебаты, потому что интеллектуальный и моральный уровень двух лидеров сильно отличается. Но я сомневаюсь, что Джо Байден согласится», – полагает исландский журналист Хаукур Хаукссон.
«Состояние главы США не позволяет ему встречаться с Путиным в такой дуэли – его адекватность оставляет желать лучшего, – отметил собеседник. – К тому же, Байден боится Путина».
Говоря о вызывающем заявлении главы США, Хаукссон назвал его малограмотным и малообъективным. «Даже в самые тяжелые годы Холодной войны ни один из лидеров США не позволял себе подобного. То, что происходит сейчас – это очень значимый и опасный знак для всего человечества», – убежден собеседник.
Ранее Хаукссон, которому удалось пообщаться с Путиным в ходе его большой пресс-конференции 17 декабря, заявил об уникальности такого формата общения национального лидера с народом. Хаукссон выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину». «Это прямая демократия, с народом», – сказал он. Позже в интервью газете ВЗГЛЯД Хаукссон заявил: «Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Напомним, Путин заявил
о готовности побеседовать с американским коллегой Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал Путин.
В четверг Путин также ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
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Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этом вопросе.
«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден) привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она.
При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что Вашингтон будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил об «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в этой стране.
Также президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Макфол предложил России вернуться к границам 18-го века
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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» – ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Байден назвал Харрис президентом США
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Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.
Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире: Президент очень занят
Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».
«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине
Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.
«В Белом доме засел псих…» – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».
«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!» – написал MYak.
«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.
«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.
«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Сын Трампа назвал Байдена «пустым костюмом с телесуфлером»
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший назвал главу администрации Соединенных Штатов Джо Байдена «пустым костюмом с телесуфлером». Таким образом сын Дональда Трампа прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина провести дискуссию с американским коллегой в прямом эфире.
«Путин только что вызвал Джо Байдена на незаписанные живые дебаты. Весь мир знает, что у нас нет руководства на самом верху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже этого не может сделать правильно)», – написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Twitter.
Накануне Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Позже в тот же день Байден по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис американским президентом. Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сыронизировала: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить». Ранее СМИ обращали внимание на оговорки Байдена. Так, в сентябре 2020 года он заявил о вероятной «гибели» 200 млн человек от коронавируса к концу своей речи в Филадельфии. Кроме того, однажды Байден перепутал президента Сирии Башара Асада с казненным в 2006 году президентом Ирака Саддамом Хусейном.
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Госдеп отказался сглаживать углы в отношениях с Россией
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Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией, но не будет сглаживать острые углы, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
«Я скажу, что наши отношения с Россией будут продолжать [представлять собой] вызов, но это то, к чему мы на самом деле готовы. Но цель наших отношений с Россией – предсказуемость и стабильность в дальнейшем. Когда у нас есть возможности быть конструктивными, когда это соответствует нашим интересам, мы определенно будем ими пользоваться. Однако, учитывая российское поведение в последние пару месяцев, без сомнений, будут сферы, элементы отношений, которые являются антагонистическими, мы не станем сторониться этого», – приводит слова представителя Госдепартамента США ТАСС.
«Мы считаем, что Соединенные Штаты, а также наши партнеры должны ясно [давать понять свою позицию], заставлять [Россию] платить за [свое] поведение, которое переходит границы, уважаемые ответственными странами», – сказала Портер.
Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Итальянский эксперт: Нападать на Путина – это нападать на Россию
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Заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.
«Главная новость дня – это открытая атака президента Соединенных Штатов Джо Байдена на российского президента Владимира Путина. В уже известном интервью хозяин Белого дома прямым текстом назвал господина Путина «убийцей». Что это – старческий кретинизм или объявление новой холодной войны? Это очень важный вопрос: почему президент Соединенных Штатов нарушает все дипломатические правила, выдвигая столь оскорбительное ложное обвинение? Вероятно, потому, что Путин ассоциируется со всеми теми результатами, которых Россия добилась в последнее время: от воссоединения с Крымом до крупной победы над коронавирусом благодаря российской вакцине, которая покоряет мир, пока западные вакцины терпят неудачи», – пишет Верноле в статье под названием «Байден оскорбляет Путина. Альцгеймер или вопрос геополитики?».
По словам эксперта, атака на Путина – это очередная атака против России. «Тем не менее это новое нападение только усилит сплоченность российского общества и его твердость духа, как это уже происходило в прошлом в связи с угрозами, исходившими из-за рубежа», – уверен он.
«Байден сказал, что Путин – «убийца». Что ж, тем, кто живет в стеклянных домах, не стоило бы бросать камни! Позвольте нам, пожалуйста, напомнить, сколько войн начали Соединенные Штаты во время вице-президентства Байдена: новые военные операции в Афганистане и Ираке, кровавые бомбардировки в Ливии, вмешательство и вербовка боевиков-джихадистов в Сирии, оркестрация украинского кризиса, экономические санкции против стран, не принимающих новый миропорядок Соединенных Штатов… Тысячи невинных жертв! Быть может, слово «убийца» больше подходит господину Байдену? Что подумал бы о себе президент США, посмотрев в зеркало?» – задался вопросом Верноле.
Он также назвал парадоксальными заявления Байдена о том, что Путин «заплатит за вмешательство в американские выборы». «Президент страны, которая начала едва ли не все крупные войны XXI века, страны, чей департамент здравоохранения гордится тем, что подорвал использование российской вакцины в Латинской Америке, пока люди умирают из-за COVID-19, «незаменимой страны», чье вмешательство в выборы и другие политические процессы во всех регионах планеты настолько четко установлено, что они насилу его скрывают, выворачивает реальность наизнанку. Тем же, кто говорит, что Байден в то время не был президентом, а значит, не должен отвечать за американское вмешательство во внутренние дела других стран, достаточно напомнить, что он всегда был у власти – как член Конгресса или вице-президент США, – а значит, ответственен. Пора наконец приподнять покрывало лицемерия и назвать вещи своими именами», – добавил эксперт.
Возвращаясь к заявлению Байдена, который назвал Путина «убийцей», Верноле предложил подумать, почему такое обвинение выдвигается именно сейчас. «Вероятно, ответ заключается в важности фигуры Владимира Путина для России. Он не только президент, он – воплощение стабильности, защищающий как внешний, так и внутренний суверенитет страны благодаря поддержке большинства ее граждан. Соединенным Штатам не удалось бросить тень на его образ с помощью дела Навального, теперь они предпринимают еще одну попытку», – добавил эксперт.
При этом он усомнился в успехе США в этом вопросе. «Успешное преодоление пандемии стимулирует российское общество продолжать свой нынешний путь, и оно по-прежнему сохраняет свое единство; западные же идеи и идеалы находят поддержку лишь у маргинальной группы жителей страны. Поэтому попытка оклеветать главу Кремля лишь еще больше сблизит Москву и Пекин, ставя в неловкое положение европейских «союзников», которые остаются главными «жертвами» обновленного «железного занавеса», – добавил он.
«Итак, накануне еще одной годовщины – возвращения Крыма в Россию – президент Байден делает шокирующее заявление: он считает, что Путин – убийца. Во-первых, оно ложное и клеветническое, но к американскому вранью мы уже давно привыкли. Во-вторых, это очень грубый, недостойный и недипломатичный поступок для президента любой страны, а тем более – Соединенных Штатов. В самом деле, возникает впечатление, что Байден не лучше Трампа, любившего очернять своих противников. Наконец, это попросту глупо, поскольку нападать на Владимира Путина – это нападать на саму Россию, что означает больше напряженности, никакого диалога, большее продвижение в сторону новой холодной войны. Зачем пытаться вырабатывать решения и преодолевать враждебность, если можно просто бросаться оскорблениями?» – добавил Верноле.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация только усугубит кризис в отношениях между Западом и Россией, и Соединенные Штаты – единственный виновник этого. «Пандемия коронавируса научила нас, что все страны должны объединяться против глобальных угроз, иначе все человечество окажется в опасности. К несчастью, Соединенные Штаты показывают себя весьма нерадивым учеником», – заключил эксперт.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Путин обсудил с Совбезом российско-американские отношения
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Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», профильной темой были вопросы оргпреступности, также затрагивались «вопросы международной повестки дня (...) конечно же, и российско-американские отношения», передает РИА «Новости».
Остальные встречи и внутренние совещания у президента имеют непубличный характер, добавил он.
Ранее американский лидер Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес Владимира Путина.
Российский лидер ответил на слова президента США, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку.
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Губернатор Магаданской области ответил Байдену стихами про русского медведя
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя слова американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, вспомнил стихи поэта Константина Фролова «Не будите русского медведя!».
«Господин Байден позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера, всего нашего народа. Хотел бы по этому поводу привести строки из стихов крымского поэта Константина Фролова: «Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги. Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править. Есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется», – написал Носов в Instagram.
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Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Стало известно о подготовке новых санкций США против «Северного потока – 2»
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Новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода, сообщили источники Bloomberg.
Как ожидается, новый пакет санкций против «Северного потока – 2» будет представлен в виде доклада. Наряду с Nord Stream 2 AG в документе, согласно сведениям источников, будет фигурировать страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, а также ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море, передает ТАСС.
Ранее США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работу. В прошлую пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. Двумя днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.
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Политики из разных регионов России отреагировали на хамство Байдена
Российские региональные политики отреагировали на резкий выпад президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, указав, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали.
«Мое мнение – это оскорбление не отдельно взятого главы государства. Это оскорбление всей нашей страны и ее народа, который поддерживает своего президента. Это крайняя степень некорректности, потому как подобные высказывания для руководителей столь высокого уровня просто недопустимы. Это проявление слабости и признание собственного бессилия, в том числе в вопросах ведения конструктивного диалога», – написал в Instagram секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов.
Его поддержал секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков, по словам которого «высказывание Джо Байдена … сложно назвать верхом цинизма, это, скорее, констатация собственного бессилия». «Наверное, когда нечего сказать, а очень хочется, в арсенале остаются только вот такие глупые, лишенные всякого смысла, нападки. Я вообще уверен в том, что за человека всегда лучше говорят его дела, чем много слов. Если сравнивать реальные дела этих руководителей двух стран, сразу все становится ясно. За Путиным – традиционные семейные ценности, народная поддержка, наш Крым, успехи по борьбе с пандемией – всего не перечислишь. Он сильный лидер сильной страны, который работает на укрепление ее авторитета на международной арене, а неуверенный в своих силах политик всегда ищет виноватых», – отметил политик в Instagram.
В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов указал, что «еще свежи в памяти события, происходившие в США: массовые беспорядки в городах, сопровождающиеся погромами, расовое противостояние, выборы президента с десятками неизвестных по их итогам, и как апогей – захват парламента протестующими, и все это в условиях не очень внятного противодействия пандемии».
«Будь это в любом другом государстве, кроме США или стран ЕС, то оно подверглось бы жесточайшей обструкции со стороны вышеупомянутых стран западной демократии за нарушение прав человека. И ничего удивительного, что вылетевшие вчера слова из уст Байдена по отношению к лидеру нашей державы Владимиру Путина стали ярчайшим образчиком геббельсовской риторики «демократических лидеров» последних лет», – добавил Артемов.
По его словам, «очень даже не нравиться «товарищам», что Россия продолжает, несмотря ни на что, сосредотачиваться, а не ползает на коленях». «Как никогда уместна пословица «Собака лает, караван идет» – никакие выпады со стороны наших оппонентов, какими бы грязными они не были, не остановят движения России, как самостоятельного и самодостаточного государства, возглавляемого одним из авторитетнейших политиков мира Путиным», – заключил Артемов.
В то же время председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев отметил в Instagram, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали. «Считаю, что слова, сказанные Джо Байденом, категорически недопустимы. Это оскорбление в адрес нашего президента, нашей страны, наших граждан противоречит здравому смыслу! Байдену, прежде всего, стоит обратить внимание на свою внутреннюю политику, а не устраивать провокации в отношении России. Какими бы не были взаимоотношения между странами, считаю, что важно и необходимо сохранять дипломатию», – указал он.
Его поддержала депутат Смоленской областной думы Анна Андреенкова. «Как смешны уже вы, господа американцы, со своими бредовыми и хамскими высказываниями! Никогда не понять вам загадочную русскую душу. Ваши нескончаемые санкции делают нас еще сильнее и сплоченнее. Мы гордимся своим Президентом Путиным и нашей великой Россией! Завидуйте молча, Господа, используйте шанс сойти за умного!» – написала она ВКонтакте.
Ранее заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.