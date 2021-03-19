В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19

Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.

Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».

«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.

Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие университета позволит снизить смертность миллионам людей. Ученый выразил надежду на то, что после этого и другие исследователи примутся к изучению влияния аспирина на течение заболевания коронавирусом.

Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.

В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.