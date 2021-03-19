В России создали более 80 новых молодежных научных лабораторий

Свыше 80 новых научных лабораторий для молодых ученых появились в 2020 году в стране благодаря национальному проекту «Наука», всего за время действия проекта открыто 380 молодежных лабораторий, сообщили в Минобрнауки.

«380 молодежных лабораторий открылось на базе научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки России, с декабря 2018 года. Из них 82 лаборатории заработали в минувшем году именно на базе университетов. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Наука», – цитирует сообщение ведомства сайт «Национальные проекты России».

В лабораториях, как добавили в министерстве, проводятся работы по основным направлениям научных исследований, в том числе в области биологических, математических, медицинских, физических, химических, гуманитарных и сельскохозяйственных наук, экономики, наук о земле.

Состав сотрудников лабораторий сформирован из аспирантов, инженеров-исследователей, профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников отраслевых ведомств и предприятий. Основными же сотрудниками лабораторий, по данным министерства, являются исследователи в возрасте до 39 лет, более 100 лабораторий возглавляют ученые в возрасте до 39 лет.

Согласно данным Минобрнауки России на апрель 2019 года, в научных институтах Российской академии наук с 2018 года в рамках нацпроекта «Наука» было создано более 280 новых лабораторий. По нацпроекту запланировано создание не менее чем 900 лабораторий, руководителями не менее 30% которых будут молодые перспективные исследователи.

Нацпроект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации – до 2024 года включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в России российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Это позволит узнать больше о научных достижениях и сделать работу ученого более привлекательной для молодежи.