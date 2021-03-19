Политики из разных регионов России отреагировали на хамство Байдена

Российские региональные политики отреагировали на резкий выпад президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, указав, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали.

«Мое мнение – это оскорбление не отдельно взятого главы государства. Это оскорбление всей нашей страны и ее народа, который поддерживает своего президента. Это крайняя степень некорректности, потому как подобные высказывания для руководителей столь высокого уровня просто недопустимы. Это проявление слабости и признание собственного бессилия, в том числе в вопросах ведения конструктивного диалога», – написал в Instagram секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов.

Его поддержал секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков, по словам которого «высказывание Джо Байдена … сложно назвать верхом цинизма, это, скорее, констатация собственного бессилия». «Наверное, когда нечего сказать, а очень хочется, в арсенале остаются только вот такие глупые, лишенные всякого смысла, нападки. Я вообще уверен в том, что за человека всегда лучше говорят его дела, чем много слов. Если сравнивать реальные дела этих руководителей двух стран, сразу все становится ясно. За Путиным – традиционные семейные ценности, народная поддержка, наш Крым, успехи по борьбе с пандемией – всего не перечислишь. Он сильный лидер сильной страны, который работает на укрепление ее авторитета на международной арене, а неуверенный в своих силах политик всегда ищет виноватых», – отметил политик в Instagram.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов указал, что «еще свежи в памяти события, происходившие в США: массовые беспорядки в городах, сопровождающиеся погромами, расовое противостояние, выборы президента с десятками неизвестных по их итогам, и как апогей – захват парламента протестующими, и все это в условиях не очень внятного противодействия пандемии».

«Будь это в любом другом государстве, кроме США или стран ЕС, то оно подверглось бы жесточайшей обструкции со стороны вышеупомянутых стран западной демократии за нарушение прав человека. И ничего удивительного, что вылетевшие вчера слова из уст Байдена по отношению к лидеру нашей державы Владимиру Путина стали ярчайшим образчиком геббельсовской риторики «демократических лидеров» последних лет», – добавил Артемов.

По его словам, «очень даже не нравиться «товарищам», что Россия продолжает, несмотря ни на что, сосредотачиваться, а не ползает на коленях». «Как никогда уместна пословица «Собака лает, караван идет» – никакие выпады со стороны наших оппонентов, какими бы грязными они не были, не остановят движения России, как самостоятельного и самодостаточного государства, возглавляемого одним из авторитетнейших политиков мира Путиным», – заключил Артемов.

В то же время председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев отметил в Instagram, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали. «Считаю, что слова, сказанные Джо Байденом, категорически недопустимы. Это оскорбление в адрес нашего президента, нашей страны, наших граждан противоречит здравому смыслу! Байдену, прежде всего, стоит обратить внимание на свою внутреннюю политику, а не устраивать провокации в отношении России. Какими бы не были взаимоотношения между странами, считаю, что важно и необходимо сохранять дипломатию», – указал он.

Его поддержала депутат Смоленской областной думы Анна Андреенкова. «Как смешны уже вы, господа американцы, со своими бредовыми и хамскими высказываниями! Никогда не понять вам загадочную русскую душу. Ваши нескончаемые санкции делают нас еще сильнее и сплоченнее. Мы гордимся своим Президентом Путиным и нашей великой Россией! Завидуйте молча, Господа, используйте шанс сойти за умного!» – написала она ВКонтакте.

Ранее заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.

В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.