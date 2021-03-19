Ростех разработал ракету для защиты от града

Единственный в России производитель средств защиты от града Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева (ЧПО, входит в «Технодинамику» корпорации «Ростех») разработало новую противоградовую ракету «Алазань-8М», сообщил гендиректор компании Михаил Резников.

Как пояснил Резников, такие ракеты за счет распыления специальных аэрозолей провоцируют преждевременное выпадение осадков в виде дождя. Это позволяет предотвратить выпадение града над сельхозугодиями. Противоградовые ракеты снабжены системой самоликвидации: имеющие бумажный корпус, они дробятся на осколки, не представляющие опасности при падении на землю. Также «Алазань-8М» экологически безопасна.

«В апреле новые противоградовые ракеты будут переданы для проведения межведомственных испытаний совместно с Росгидрометом, по завершении которых «Алазань-8М» будет допущена к серийному производству», – передает РИА «Новости» слова Резникова.

Как отметил глава предприятия, эффективность противоградовой ракетной технологии достигает 90%, при этом она обеспечивает защиту площадей от 10 тысяч до 1 миллиона гектаров (в зависимости от региона России и количества пунктов воздействия). По его словам, на сегодняшний день противоградовые ракеты наиболее эффективны – обладая максимальной скоростью воздействия, они в разы дешевле применения самолетной технологии.

Резников уточнил, что «Алазань-8М» имеет калибр 60 мм против 82 мм у предыдущей версии «Алазань-6», что делает ее дешевле в производстве при сохранении той же эффективности.

По его словам, предприятие также создало установку «Эльбрус-А» для пуска противоградовых ракет.

«Впервые представляем пусковую установку «Эльбрус-А» для противоградовых ракет, которая обеспечивает эффективный запуск ракет, необходимых для защиты сельскохозяйственных территорий от градобития. От предыдущих моделей новое устройство отличает наличие цифровой системы управления, а также возможность запуска ракет различного калибра», – сказал Резников.

«Эльбрус-А» обеспечивают последовательный запуск до 16 противоградовых ракет. При этом ракеты могут направляться с различными углами возвышения по азимуту от +5 до -5 градусов от основного, что обеспечивает увеличение площади воздействия.

Резников уточнил, что разработка модернизированной пусковой установки началась в 2018 году, первый опытный образец был изготовлен через год. «В настоящее время проводим совместные с Росгидрометом межведомственные испытания, по завершении которых будет запущен выпуск установок «Эльбрус-А», – добавил гендиректор.

По словам руководителя предприятия, установка имеет возможность голосового сопровождения параметров наведения по заданным азимутам и углам возвышения.

Как отметил глава «Технодинамики» Игорь Насенков, слова которого приводит пресс-служба холдинга, модернизация пусковых установок позволяет существенно повысить эффективность средств активного воздействия на метеорологические процессы. «В среднем использование противоградовых устройств позволяет в 5 раз сократить потери сельскохозяйственной продукции от града, при этом площадь противоградовой защиты в Российской Федерации составляет 2,3 млн га», – уточнил он.

По данным «Технодинамики», в общей сложности в России работает более 200 пунктов активного воздействия на метеорологические процессы. При этом с целью применения новых ракет калибра 60 мм необходимо провести замену порядка 150 существующих пусковых установок.

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