РФПИ подтвердил регистрацию «Спутника V» на Филиппинах

Филиппины одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения в стране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – следует из сообщения Фонда, передает ТАСС.

Там же отмечается, что регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек.

Ранее СМИ сообщили, что Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.

Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.