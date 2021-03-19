Филиппины разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»

Норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca

Вакцина от коронавируса AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование, установили ученые из университетской клиники Осло.

Норвежские исследователи заявили, что установили причину острой побочной реакции на препарат AstraZeneca у некоторых больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание VG.

Согласно гипотезе экспертов, вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у трех заболевших медиков, попавших в госпиталь после прививки AstraZeneca. Это спровоцировало у них тромбов и снижение уровня тромбоцитов, отметил профессор Пол Андре Холме.

Ученые отметили, что это может быть наиболее вероятной причиной побочных эффектов от препарата. У тромбоцитов установлены специфические антитела, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызываемую другими препаратами.

13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.