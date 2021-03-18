Познер оценил слова Байдена о Путине

«Отношения между странами уже и так настолько плохие, что дальнейшее ухудшение сложно себе представить», – отметил журналист Владимир Познер, комментируя выпады президента США Джо Байдена против Владимира Путина и последовавший за этим отзыв российского посла в Вашингтоне для консультаций.

«Возможно, президент Байден оговорился, не понял вопрос. Но может быть, он действительно имел в виду то, что сказал, и это является его осознанной оценкой», – считает журналист Владимир Познер.

Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Познер отметил – сам он не сторонник такого рода высказываний, ведь они не приводят ни к чему позитивному. «Но возможно, Байден никакого позитива и не хочет, поэтому может такое говорить», – полагает журналист.

Говоря о перспективах эскалации отношений России и США, Познер подчеркнул: «Отношения между странами уже и так настолько плохие, что дальнейшее ухудшение сложно себе представить. Не думаю, что Москва совсем разорвет дипломатический диалог из-за этих слов, но и предсказывать, как поведет себя наш президент и власти, тоже не берусь. В любом случае это выяснится довольно скоро», – заключил собеседник.

В среду Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла.

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