Эксперт: Выпад Байдена серьезно осложнит контакты президентов России и США

«Можно только посочувствовать американцам, которые выбрали себе такого президента на ближайшие четыре года», – сказал газете политолог Олег Бондаренко, комментируя антироссийские высказывания Джо Байдена, после которых посол РФ в Вашингтоне был отозван для консультаций.

«Я думаю, что это вид прогрессирующей деменции самого американского президента: состояние, когда человек не очень может контролировать свои слова. Вряд ли Байден, воспитанный во время холодной войны, когда в отношениях двух сверхдержав даже менее резкими словами просто так не бросались, в здравом состоянии рассудка мог бы это сказать», – считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Можно только посочувствовать американцам, которые выбрали себе такого президента на ближайшие четыре года», – добавил политолог.

Он считает, что никаких серьезных последствий это оскорбление Байденом российского президента не вызовет ввиду явного слабоумия первого, а также в контексте того, что российско-американские отношения и до этого находились уже практически на нуле.

«Конечно, этот выпад серьезно осложнит возможные личные контакты двух президентов, хотя их, за исключением двух телефонных звонков, и до этого не было. При этом это серьезно дискредитирует самого американского лидера в глазах его зарубежных коллег: все теперь поняли, что он может ляпнуть что-то несообразное», – отмечает политолог.

При этом собеседник подчеркивает, что нынешняя проблема отношений России с США состоит не в резких заявлениях, а в том, что нечего обсуждать, так как американская сторона не идет на конструктивный диалог ни по одному вопросу. «По большому счету послам двух стран сегодня делать просто нечего. Их спокойно можно отзывать, оставляя временных поверенных. Не вследствие этой фразы, а исходя из позиции руководства Белого дома в целом нас ждет полная минимизация контактов на длительное время», – резюмировал Бондаренко.

Ранее президент США Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия.

В среду Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Утрата американским руководством политической культуры создает прямую угрозу международной безопасности и требует соответствующих ответных мер со стороны России, заявил в четверг глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден устроил истерику от безысходности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД